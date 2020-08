Rénover sa maison : tout savoir sur l’installation électrique

Ca y est, l’heure est venue pour vous donner un coup de jeune à votre maison. Vous avez raison, la « PrimeRénov » du gouvernement va doubler dans les prochaines années. Pendant ce tumulte, n’oubliez pas l’essentiel : l’électricité de votre maison. Si elle est vétuste, elle peut être source de danger pour vous. Faisons ensemble une petite liste des bons conseils pour réussir votre installation.

Changer votre tableau électrique

Si vous rénovez votre maison, vous allez certainement devoir changer votre équipement. Il réunit les dispositifs de protection et constitue le point de départ de tous les circuits électriques de votre habitation. Un tableau vieux est dangereux, des courts-circuits peuvent y avoir lieux.

Revoyez votre câblage

Il est l’heure de vous débarrasser de vos câbles. Un meilleur agencement des lignes est fortement préconisé dans la rénovation. Les innovations technologiques sont nombreuses. Les installations des années 1980 ne sont absolument plus d’actualité et ne peuvent plus conduire le courant de la meilleure des manières.

Un petit conseil tout de même : bien que les gaines thermorétractables soient utiles partout, n’hésitez pas à utiliser celle de chez RS Components pour votre électricité extérieure. Elles résisteront à l’abrasion et à la météo capricieuse. Ce sera pour vous un gain de sécurité important.

Prévoir une maison connectée

Le futur est déjà dans nos maisons et si vous le décidez, vous pourrez utiliser la domotique. Par exemple : il est tard, vous êtes sortis et vous n’avez pas baissé les volets roulants de la maison, pas de panique, grâce à votre smartphone vous allez pouvoir fermer les volets, éteindre la lumière ou même suivre en direct votre consommation d’électricité.

De plus, grâce à votre maison connectée, un assistant vocal pourra vous aider dans toutes ces tâches. Les interrupteurs connectés font aussi leur arrivée petit à petit sur le marché ; une innovation à ne pas prendre à la légère.

Privilégier une installation « bio-électrique »

Habiter une maison saine est souvent le premier besoin de chacun. Les installations classiques émettent des rayonnements invisibles à l’oeil nu mais causant des troubles sur le corps : migraines, insomnies, problèmes de peau, etc.

Pour pallier ce problème, il est possible de réduire toutes ces ondes en isolant les câbles, leurs composants et les coffrets. Sachez que ces interventions ne sont pas ou peu coûteuses et ne sont pas lourdes à effectuer. Pour aller plus loin, vous pouvez même penser à une pièce moins utilisée de votre maison afin d’y déposer tous les objets connectés émettant ce genre de signaux.