Le CBD est-il vraiment efficace contre la douleur ?

Le CBD est une molécule extraite du chanvre et qui possède des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. Ce sont ces mêmes propriétés qu’on retrouve dans les médicaments de la médecine moderne. Le cannabidiol est donc une solution de choix dans le traitement de la douleur. En outre, il est sain et n’entraîne pas d’effet de dépendance.

Le mécanisme d’action du CBD contre la douleur

De nombreuses études réalisées par des scientifiques sur les effets analgésiques et anti-inflammatoires du CBD sont prometteuses. En effet, les endocannabinoïdes agissent sur les récepteurs CB1 et CB2 du cerveau et du système immunitaire. Ces récepteurs ont pour fonction de déterminer des signaux et d’aider les cellules à répondre efficacement.

En interagissant avec eux, le CBD modifie les messages douloureux au niveau du cerveau et des nerfs périphériques. De façon précise, il agit sur le récepteur CB1 dont la fonction est de contrôler la cognition. Le CBD modifie également l’action du récepteur CB2 dont le rôle est d’assurer la réponse de l’organisme face à la douleur et l’inflammation.

Ces différentes actions de cette molécule sur le système endocannabinoïde permettent d’atténuer la sensation de douleur et de contrôler les inflammations.

Une alternative saine aux analgésiques

Contrairement aux médicaments utilisés pour le traitement de la douleur, l’usage du CBD est sans effets secondaires. En effet, les solutions pharmaceutiques comme le paracétamol, l’aspirine, les opiacés entraînent de nombreuses complications. Ces médicaments sont à l’origine de nombreuses complications hépatiques, des vertiges et des problèmes rénaux.

Quant à l’usage du CBD, aucune complication sérieuse n’a été recensée encore. En outre, le cannabidiol est légal en France et disponible à la vente pour soulager les inconforts et certains maux. Vous pouvez d’ailleurs commander votre huile de CBD désormais chez uWeed, et bénéficier de ses différents bienfaits.

Les effets du CBD sur quelques maladies

Le CBD s’utilise dans le traitement de nombreuses maladies à l’origine des douleurs chroniques. Les utilisateurs des produits à base de cette molécule rendent un bon témoignage de ses avantages.

Le CBD est par exemple utilisé dans le traitement de l’arthrite. Cette maladie qui attaque les personnes âgées entraîne des douleurs articulaires atroces à cause d’une inflammation des articulations. D’après les recherches effectuées dans ce sens sur des rats atteints de la maladie, les effets du CBD sont concluants. La molécule a fait disparaître la douleur, l’inflammation et les effets secondaires.

Les migraines aussi peuvent être soulagées avec le CBD. Ces violents maux de tête sont souvent traités avec des analgésiques qui entraînent la dépendance et d’autres effets secondaires. Par contre, avec le CBD, non seulement la douleur s’estompe, mais aucun effet psychoactif ne s’observe.

Pour les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles, un traitement au CBD permet de soulager les zones douloureuses. De même, l’utilisation du cannabidiol est une alternative efficace pour le soulagement de la fibromyalgie.