Comment accompagner les personnes âgées dans la situation actuelle ?

Le covid-19 est apparu en Chine en décembre 2019, et actuellement, il se répand partout dans le monde. Il entraîne une détresse respiratoire aigüe et sévère. Le coronavirus ne cesse de faire des victimes, mais les plus vulnérables sont les personnes âgées. Ainsi, il est essentiel de les protéger et de les accompagner dans cette situation difficile.

Protéger les personnes âgées

Les seniors sont en confinement bien avant tout le monde en raison de leur santé fragile. Ainsi, des mesures drastiques ont été prises, et il y a aussi une formation vieillissement personnes âgées. Les individus de plus de 70 ans, ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires ainsi que les gens en situation de handicap doivent rester chez eux. Pour protéger les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD), des restrictions de visites ont été imposées. Les 7 000 EHPAD en Hexagone ont reçu l’ordre de ne plus accepter les familles des quelques 600 000 résidents, le but est que le coronavirus ne passe par leurs portes. Il ne faudrait pas oublier que les plus de 70 ans peuvent contracter une forme grave du Covid-19. Si la majorité des patients se remettent de cette maladie, certains connaissent de graves complications qui peuvent aller jusqu’à la mort, ce sont surtout les personnes à risques dont les séniors.

Les seniors dans les EHPAD

Depuis le 12 mars dernier, toutes les visites de personnes extérieures dans les EHPAD a été prohibées. Mais pour accompagner les séniors, les soutenir et les aider, le contact avec les proches est maintenu à distance. En effet, il est important de garder le lien. Pendant cette période difficile, les encouragements sont essentiels. Ainsi, les proches des personnes âgées dans les EHPAD peuvent leur témoigner de leur soutien par vidéo, par messages, par mails… Plusieurs établissements ont mis en place un dispositif afin de permettre aux résidents de communiquer avec leur entourage par Skype. Toutefois, les séances de communication par webcam sont réglementées, et les familles sont demandées de n’appeler qu’en cas d’urgence. Mais, les échanges par mail sont favorisés. Il y a également des projets culturels à distance afin de favoriser la dynamique sociale et le lien. Aussi, les familles sont incitées à partager avec le personnel de ces établissements toutes les choses qui peuvent rassurer les résidents (plats préférés, envies, goûts…). Pour les cartes et les lettres, ce n’est pas possible.

Malgré l’interdiction des visites aux résidents qui ne sont d’ailleurs pas faciles à vivre pour eux, les cas de contaminés du coronavirus se multiplient dans les EHPAD et les maisons de retraite.

