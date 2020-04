Quel type de revêtement choisir pour les murs: peinture, papier peint, enduit décoratif?

Lors de la rénovation d’un appartement, le choix de revêtement mural est une des questions les plus importantes. Le matériau avec lequel ils seront décorés, la couleur et la nuance, la texture, etc. dépendent de vos préférences personnelles, de l’objectif de la réparation et de votre capacité financière. Découvrez les types de revêtement mural les plus populaires.

Peinture murale

Les murs pour la peinture doivent être soigneusement préparés. La peinture murale repose sur des murs parfaitement uniformes, aussi lisses que possible. Dans ce cas, la finition doit faire l’objet d’une attention particulière. Le choix de la palette de couleurs, lors de la peinture des murs, est énorme, mais la création de textures est limitée.

Un avantage important de cette méthode de décoration, les murs n’absorbent pas l’humidité et les odeurs. Le soin n’est pas difficile.

Pendant la période d’exploitation, les murs peuvent être essuyés, la couche peinte peut être endommagée, les dommages sont assez simples à réparer, mais il est nécessaire de prendre en compte la décoloration due à la lumière du soleil, cela peut compliquer la sélection de la couleur.

La peinture murale est considérée comme une méthode budgétaire de décoration, la durabilité n’est pas longue, il faudra 3-5 ans pour mettre à jour la peinture.

Papier peint

Le papier peint reste une de façons les plus traditionnelles de décorer les murs. Cela est dû à la préparation non difficile de la base, pour tapisser les murs, vous avez juste besoin d’une surface plane, et l’amener à l’idéal est souhaitable, mais pas nécessaire. Des défauts mineurs se cacheront sous l’épaisseur du papier peint et du motif.

L’assortiment d’offres de papiers peints est le plus divers, il y a en relief, avec une texture petite et grande, avec un motif et uni, panoramiques et papier peint 3d trompe l’oeil . Le matériau à partir duquel le papier peint est fabriqué est également différent: papier, vinyle, non tissé, tissus naturels et herbes.

Le papier peint pour la peinture est particulièrement populaire, une grande sélection de dessins texturés et la possibilité de repeindre, le changement de couleur en fonction des préférences changeantes est certainement pratique, mais il y a aussi des inconvénients.

Ce matériau n’est pas très pratique à utiliser, ne convient pas aux pièces à forte humidité. Avec une utilisation active ou négligente, l’intégrité est souvent déformée et brisée. Les inconvénients incluent la capacité de résister aux odeurs, les papiers peints les absorbent facilement.

Le papier peint n’est pas considéré comme un matériau coûteux, bien que le papier peint fabriqué à partir de matériaux naturels ou innovants puisse coûter cher. La durée de vie du papier peint est de 3 à 7 ans.

Enduit décoratif

L’enduit décoratif est une technologie relativement nouvelle pour la décoration murale.

L’enduit décoratif est capable d’imiter divers matériaux naturels: pierre, bois, tissu, cuir et autres. Ce type de finition semble intéressant et esthétiquement agréable, en raison des nombreuses options pour l’effet de décoration et le choix de la couleur, et des combinaisons de plusieurs couleurs simultanément.

Les caractéristiques techniques de l’enduit décoratif sont son net avantage:

fiabilité et durabilité au quotidien;

haute résistance à l’humidité, empêche la formation de moisissures et de champignons;

n’absorbe pas les odeurs.

Un autre avantage de l’enduit décoratif est sa durabilité.

Le coût de ce type de finition n’est pas bon marché, mais compte tenu des avantages ci-dessus, cela est sans aucun doute justifié.

La décoration des murs dépend de la finalité fonctionnelle du lieu, la décision stylistique et enfin juste le goût des propriétaires. Vous pouvez décorer différentes pièces avec différents matériaux de finition, vous pouvez combiner des matériaux et les appliquer sur les murs sous forme de panneaux.