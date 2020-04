3 choses à savoir sur les ongles en gel

Les ongles de gel ont acquis une forte popularité auprès de la gent féminine de nos jours. Très adoptés dans les salons d’esthétisme, ils sont devenus incontournables pour avoir un look irréprochable au quotidien ou pendant les évènements. Faisons un zoom sur les ongles en gel !

La définition de l’ongle en gel

L’ongle en gel est une technique de modelage utilisant différentes couches de gel apposées sur l’ongle naturel. Pour être clair, cela consiste à installer sur les ongles des capsules que l’on fixe avec du gel. Les ongles sont ensuite séchés sous une lampe UV. S’ensuit alors l’application du vernis. Bien que similaires, faux ongles en gel et ongles en acryliques ne sont pas identiques. Il faut dire que cette méthode comporte plus d’atouts que son homologue.

Les avantages de cette technique

Cette manucure offre plus de solidité aux ongles et dure plus longtemps. Vos ongles vont mieux résister aux chocs et vous pouvez les conserver jusqu’à 3 semaines sans aucune retouche. Vous bénéficiiez d’un large choix de couleurs et de gammes. Sur le plan esthétique, le résultat est à couper le souffle. Cette technique confère aux ongles un aspect brillant et très soigné. Le rendu est vraiment naturel. Aussi, il y a moins d’odeurs chimiques pendant la pose. L’autre avantage non négligeable est que le travail est rapide.

Le déroulement d’une séance de pose d’ongles en gel

L’opération se fait en plusieurs phases. Pour commencer, la prothésiste effectue le nettoyage. Elle va laver et désinfecter vos mains et vos ongles pour éviter tout risque de maladie d’origine bactérienne. Ensuite, elle va couper les ongles, repousser les cuticules et réaliser le limage. La surface de chaque ongle légèrement est polie en vue d’améliorer la tenue du gel. Contrairement au modelage en résine, la prothésiste n’est pas obligée d’appliquer un « primer » sur la surface de l’ongle. Elle enclenche donc directement la phase d’application des couches de gel UV (généralement c’est au moins 3 gels différents) avant de l’étirer.

Une fois terminée, elle procède comme nous l’avons déjà dit plus haut au séchage des ongles en gel sous la lampe UV. C’est l’étape qui garantit le durcissement des faux ongles et leur durabilité. Vient ensuite la dernière étape, celle de la finition. Lorsque le gel a bien séché, le professionnel se sert d’une lime pour bien modeler les ongles et procède à la pose du vernis de votre choix. Selon vos goûts, il pourra même procéder à une French Manucure ou à une véritable création artistique sur les faux ongles.

Pour information, vous pouvez réaliser vous-même la pose d’ongles en gel si vous vous équipiez du bon matériel et si vous disposez de quelques connaissances en la matière.