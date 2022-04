5 qualités que vous devez avoir pour travailler dans le commerce

Que ce soit par vocation ou par envie de vous reconvertir, sachez que le secteur commercial emploie de nombreuses personnes. Ces métiers requièrent pourtant des compétences non négligeables. Si vous êtes attirés par ce secteur, continuez à lire notre article. Nous vous proposons de découvrir les 5 principales qualités que tout bon commercial doit avoir !

1. Le sens de la communication

Lorsque vous travaillez dans la vente, vous passez beaucoup de temps à communiquer avec les clients par téléphone, par mails et en personne. Vous devez posséder d’excellentes aptitudes à la communication orale et écrite, ainsi qu’à la présentation. Pour développer ces compétences communicationnelles, n’hésitez pas à suivre une formation commerciale qui vous donnera les clés pour vous adresser aux clients de la manière adéquate. De nombreux organismes proposent des formations de quelques jours comme par exemple l’ISM (Institut Supérieur du Marketing).

2. La confiance en soi

Pour faire suite à ce que nous venons de dire, un bon vendeur est également de nature confiante. Cette qualité est très importante car c’est grâce à elle qu’un vendeur parvient à faire acheter ce qu’il souhaite aux clients. Persuader ses clients de croire ce qu’il dit est le rôle du vendeur. Si les clients vous sentent mal à l’aise, vous n’aurez pas l’impact que vous souhaitez sur vos ventes. Vous devez être détendu pour entrer en contact avec des inconnus et transmettre votre message.

3. La motivation

Il faut beaucoup d’initiative pour aller chercher des clients potentiels ou conclure des affaires. Un bon vendeur ne peut pas se contenter de ce que son travail lui apporte. Il doit être motivé pour conquérir de nouveaux clients et leur vendre ses produits ou ses services. Vous devez vous préparer à des échecs, certaines personnes rejetteront probablement votre offre. Il vous faudra donc énormément de mental et d’ambition pour aller de l’avant et partir à la recherche de nouveaux clients.

4. La capacité à travailler en équipe

Le travail en équipe est essentiel dans certains domaines du commerce. Ce secteur implique souvent une grande collaboration entre plusieurs pôles d’une même entreprise. Il faut parfois travailler avec des prestataires extérieurs. Par exemple, si vous vendez des biens de consommation à un détaillant, vous devrez peut-être travailler avec lui pour concevoir des produits qui répondent au mieux aux besoins de ses clients. Pour exercer un métier dans le commerce vous devez donc être ouvert au travail d’équipe.

5. L’écoute

Pour réussir dans la vente, un vendeur doit passer plus de temps à écouter qu’à parler. Une personne qui sait écouter peut découvrir ce que recherche un client potentiel et adapter sa proposition en conséquence. Cela signifie que vous pouvez vous mettre à la place de votre client, comprendre ses exigences commerciales et décrire votre produit de manière à ce qu’il soit le plus attrayant possible.

Travailler dans le secteur commercial exige d’avoir des compétences très humaines. Celles-ci vous permettront de vendre les produits et services de votre entreprise plus facilement. Si vous échouez à conclure une vente, gardez en tête que même les meilleurs vendeurs essuient des refus, alors persévérez !