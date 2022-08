Maison de ville : une bonne idée quand on veut emménager dans une habitation plus petite

Maison de ville : mieux comprendre

Il y a quelques années, de nombreuses familles ont quitté leur maison de ville pour s’installer à la campagne. En fait, désormais la tendance est en train de s’inverser.

Actuellement, les plus jeunes veulent vivre dans une maison confortable et profiter de la situation en ville.

Ces habitations sont impressionnantes par leur proximité avec le travail, les écoles pour les enfants, les commerces ou même les services médicaux. Des services culturels, des cafés et des restaurants sont accessibles facilement depuis la maison de ville.

Qu’ est-ce qu’ une maison de ville ?

En fait, la définition du terme maison de ville n’est pas souvent bien définie. Dans la plupart des cas, une maison de ville est une maison mitoyenne urbaine qui possède un ou plusieurs étages avec plusieurs parties. Elle peut y avoir un petit jardin ou un patio à l’arrière. Pour mieux comprendre ce que c’est il faut visualiser une maison de ville neuve dans les Laurentides.

Il existe 3 types de maisons de ville :

les maisons de villes autonomes, construites sur une parcelle d’un terrain qui va encercler l’habitation. A l’époque de leur construction, la ville n’était pas très étendue, c’était même la banlieue. La croissance urbaine a entraîné l’inclusion de ces maisons dans des quartiers très peuplés. Ce type de maison est devenu de plus en plus rare, car avec la pression foncière, ces terrains valent de l’or. Les vieux bâtiments sont démolis pour en construire un immeuble qui aura une rentabilité plus importante

les maisons mitoyennes : Deux habitations sont construites sur le même terrain et sont collées. Cela a permet la réduction des coûts de construction;

Les maisons de ville en rangées sont typiques des centres villes. Les maisons sont accolées les unes contre les autres, en suivant sur toute la longueur d’une rue. C’est-à-dire qu’elles sont mitoyennes des deux côtés, sauf à chaque extrémité de la rue. Le terrain est ainsi pleinement exploité, allant même jusqu’à l’absence de cour arrière, ce qui est pourtant d’un grand charme.

Avantages d’une maison de ville

Bien que la grande maison familiale soit encore considérée comme le mode de vie idéal par beaucoup, la maison de ville est redevenue populaire ces dernières années.

Avec le développement des infrastructures urbaines, elle a même pris le dessus sur la maison familiale.

Vivre à la maison de ville signifie que vous pouvez vous rendre à pied aux commerces, à l’université ou à l’école. De nombreux citadins peuvent également se passer de leur voiture, car les transports en commun autour de la maison sont très bien développés.

La maison de ville est également intéressante pour son efficacité énergétique. En effet, elle est accolée à gauche et à droite de la maison adjacente et sur plusieurs étages. Cela améliore l’isolation globale de la maison et réduit les coûts de chauffage.

Dans le cas d’une rénovation, il n’est pas non plus nécessaire d’isoler thermiquement les murs mitoyennes, ce qui permet de réaliser d’importantes économies sur le budget travaux.

Emménager dans une maison de ville permet souvent de créer un bien atypique. Les revues de décoration font l’éloge de ces maisons entièrement rénovées. Ambiances artistiques, lofts et maisons modernes avec cuisine ouverte sont tout à fait possible et cela donne vie à de grands projets.

Quiconque apprécie la proximité de leur lieu de travail, des services culturels ou des restaurants et n’hésite pas à socialiser avec ses voisins trouvera un véritable style de vie urbaine à travers la maison de ville.

Selon sa taille et ses caractéristiques, la maison de ville convient aux célibataires, aux familles ou aux personnes âgées.

Après des années de migration vers les banlieues métropolitaines, la tendance à revitaliser les maisons de ville est désormais une réalité.