Crystalchain : découvrir l’importance de la traçabilité dans le domaine agroalimentaire

Les nombreux problèmes survenus ces dernières années dans le secteur agroalimentaire ont poussé les consommateurs à être réceptifs sur la majorité des produits. La maladie de la vache folle et le lait pour enfant contaminé aux salmonelles sont entre autres, des scandales alimentaires qui ont été recensés au cours de ces 20 dernières années. Les consommateurs sont donc devenus très rigoureux aujourd’hui en ce qui concerne la provenance des produits. Pour cela, Crystalchain est une entreprise qui répond à leurs attentes à travers une innovation ! Vous en apprendrez davantage à ce sujet ici.

Pourquoi la traçabilité est-elle devenue un argument marketing chez Crystalchain ?

Crystalchain est une société spécialisée dans les problématiques de traçabilité de produits. Elle met un accent capital sur les processus industriels de même que sur le respect des « normes RSE ». Pour assurer une traçabilité agroalimentaire effective, l’entreprise a développé sa propre plateforme basée sur la technologie de la blockchain. Ainsi, elle compte parmi les structures qui apportent une révolution dans le domaine agroalimentaire. Ses clients sont de grandes entreprises du secteur du textile, de l’agroalimentaire, etc.

La solution que propose la plateforme

Quand les produits présentent des conditions de traçabilité fiables, les consommateurs sont très à l’aise pendant l’achat. Cela leur permet d’être rassurés en ce qui concerne la qualité et de dissiper toutes leurs craintes pour la consommation. De ce fait, la solution de traçabilité qu’offre Crystalchain est basée sur divers aspects. Entre autres, elle permet d’enregistrer des informations à propos de chaque produit en considérant toute sa chaîne de valeur.

De manière sécurisée et infalsifiable, Crystalchain donne la possibilité aux entreprises agroalimentaires d’améliorer leurs chaînes logistiques. Elle leur permet aussi de valoriser à cet effet leurs produits auprès des consommateurs finaux sans grands efforts.

Le rôle de la blockchain dans l’amélioration des stratégies marketing

En réalité, la blockchain est un système numérique qui propose fondamentalement une base de données partagée et accessible à tous. C’est un grand livre qui sauvegarde toutes les informations ajoutées et qui n’est pas modifiable. De ce fait, en mettant sur le marché des produits capables d’être retracés sur la blockchain, la clientèle est plus rassurée.

Les clients privilégient ce genre de produits ce qui permet aux entreprises ayant développé cette stratégie d’augmenter plus facilement leurs chiffres d’affaires. Si vous avez donc une boîte qui vend des produits agroalimentaires, sachez que vous avez tout à gagner en optant pour la traçabilité de vos produits avec la blockchain.