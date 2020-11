Explorez les canalisations de gros diamètres avec la caméra d’inspection Tubicam® XL !

Professionnel de l’assainissement ou artisan plombier, vous recherchez l’équipement idéal pour vos inspections de canalisations ? Optez pour la Tubicam® XL. Capable de relever les défauts et les bouchons dans les réseaux de 60 à 400 mm, elle deviendra votre alliée au quotidien.

Caméra d’inspection diamètres larges

Pourvue d’une tête de caméra de 50 mm de diamètre pour une longueur de 88 mm, la caméra d’inspection gros diamètres Tubicam® XL franchit les coudes à 90° dès 120 mm. Cette capacité convient aux explorations des conduits publics et des réseaux de tout-à-l’égout.

Munie d’un capteur CCD couleur, cette caméra pour canalisations larges comporte un éclairage sous forme de couronne. Les 21 Leds blanches assurent une visibilité parfaite dans des conduits obscurs et encombrés. Vous réglez la puissance de l’éclairage afin d’adapter votre matériel en fonction de votre environnement de travail.

La caméra d’inspection XL capture des photos et des vidéos en résolution 976 x 496 px. Cette qualité des visuels est renforcée par la précision de vos commentaires audio. Vous incorporez ces derniers directement pendant votre inspection et retrouvez l’intégralité de vos données sur clé USB ou carte Micro SD. Résistante à 2 Bars, soit 10 mètres de colonne d’eau, votre caméra d’inspection de canalisations relève les défis de missions quotidiennes en milieux parfois hostiles.

Équipée de la technologie fil d’eau, la caméra d’inspection Tubicam® XL demeure constamment au centre du réseau visité. Vous travaillez donc sur des visuels nets tout en protégeant votre matériel des dépôts de fond.

Une régie et un jonc conçus pour les professionnels

La régie de la Tubicam® XL est incorporée dans la mallette qui regroupe les équipements de taille modeste. L’écran de 7 pouces, c’est-à-dire une diagonale de plus de 17 cm, est installé sur le fond du couvercle supérieur. Vous pouvez ainsi l’orienter en fonction de la luminosité ambiante. Son autonomie de quatre heures suffit aux inspections les plus courantes. La régie vous transmet les prises de vue en direct dans une résolution de 640 x 480 px qui est aussi appréciée de vos collègues et clients lorsqu’ils souhaitent assister aux opérations.

Le jonc vidéo de la caméra d’inspection pour gros diamètres a une circonférence de 9 mm. Cette mesure lui permet de s’insérer aisément dans tous réseaux tout en garantissant sa résistance. Sa rigidité est conservée sur les 60 mètres de sa longueur. Monté sur un touret sur roues, il se déplace facilement et permet le travail d’un opérateur en solitaire. Un odomètre est intégré au touret afin qu’un simple coup d’œil informe sur la longueur de jonc déroulée dans la canalisation. Solidité et maniabilité représentent des atouts majeurs pour un équipement professionnel.

Ces nombreuses performances demeurent à la portée de toutes les entreprises, individuelles, en création, de taille moyenne ou grande, grâce à un tarif minutieusement calculé. Par son expérience, la société AGM-TEC réussit à allier innovations techniques et réalité du marché. La Tubicam® XL s’acquiert ainsi pour un montant de 3 510 € HT.

La caméra d’inspection de canalisations larges s’ajuste également à vos besoins au moyen d’options en supplément. Le jonc peut, par exemple, être fourni en 120 mètres pour des interventions de grande ampleur. Un écran de 10 pouces supplante l’original pour accroître le confort de visionnage. Ou encore la caméra peut être sondée en 512 Hz lorsque l’utilisation d’un localisateur convient davantage au chantier à venir.

Tout est prévu pour une personnalisation de la Tubicam® XL alors, testez-la et optimisez votre force de travail. C’est la manière la plus sûre de développer votre chiffre d’affaires !