Revue d’Action Refund : Expérience personnelle

Avant de commencer, voici quelques précisions sur Action Refund et sur moi-même (l’auteur).

J’ai donc décidé de rédiger cet article sur Action Refund parce que, il n’y a pas si longtemps, j’ai été victime d’une arnaque financière en ligne. Honnêtement, cela s’est passé très vite. Il y a quelques mois, alors que je naviguais en ligne après une longue journée de rédaction, je suis tombé sur une publicité Facebook d’une société de Forex réglementée et bien réputée du nom de UFX, et plus connue sous le nom de Reliantco Investments Ltd.

Au début, je me suis dit : “Qui peut croire ces sociétés Forex de toute façon ?”, je me suis assis un moment et je suis retourné me coucher. Mais, quelque chose au fond de mon cœur ne m’a pas lâché. Peut-être est-ce le fait de savoir qu’un de mes amis proches a gagné beaucoup d’argent sur le marché des transactions. J’ai arrêté de m’allonger sur mon lit et je suis allé consulter directement cette annonce – en laissant peu de détails simples.

J’ai été très surpris par l’appel matinal que j’ai reçu de l’un des agents d’UFX. Il s’appelait Matt, et il était très agréable en expliquant ce que lui et d’autres courtiers “agréés” réalisent dans l’entreprise. Il semblait avoir beaucoup de connaissances dans le domaine du trading en ligne. Une chose était sûre : je ne connaissais rien au marché du Forex.

Nous avons donc créé un compte de trading pour les novices sur la plateforme en ligne d’UFX, et j’étais vraiment excité à l’idée de commencer à trader. Matt m’a expliqué qu’il s’occuperait des transactions sur mon compte en ma faveur. J’étais loin de me douter que Matt avait prévu quelque chose de complètement différent de ce que j’attendais.

Attendez… Alors comment ça s’est développé à partir de ce point ? (Revue d’Action Refund)

Je me suis dit “Wow, quel génial homme charismatique est Matt, il doit être un vrai pro pour être aussi sûr de lui”. J’ai donc voulu déposer quelques petites portions d’argent sur mon compte pendant que Matt prenait le contrôle de tout le trading. Au début, il me semblait que je gagnais assez bien ma vie compte tenu de mes dépôts. Matt a commencé à me convaincre élégamment de déposer plus d’argent.

À partir de là, c’est devenu assez désagréable et un peu stressant. Matt m’a proposé de déposer 5 000 EUROS, soit cinq fois plus que mes précédents dépôts. Je lui ai alors demandé “pourquoi devrions-nous le faire, n’y a-t-il pas de risques ?”. J’aurais dû le soupçonner davantage, vu sa réponse surprenante : “Pas de risques, mon ami ! Si tu veux gagner plus d’argent à la caisse du McDonald, tu dois me faire confiance”.

Cinq mille dollars ? Pourquoi avez-vous versé cette somme ? !

Je regrette de l’avoir écouté, car à partir de ce moment, tout s’est rapidement précipité. Après avoir accepté, j’ai effectué un nouveau transfert d’argent. Matt a continué à me pousser et à me harceler pendant nos sessions de “leçons” sur un programme de partage d’écran appelé Any desk. Chaque fois que nous perdions de l’argent – Matt m’appelait au téléphone, me blâmant tout en criant “Tu es tellement stupide !”.

Un mois plus tard, je me suis senti frustré par le comportement de Matt. J’ai décidé d’envoyer un e-mail à l’équipe de conformité d’UFX pour signaler le harcèlement de Matt et pour arrêter le trading et retirer mes bénéfices (11 926 euros). J’ai reçu une réponse officielle d’UFX. Ils m’ont dit qu’ils étaient désolés pour cette mauvaise expérience. Mais, ils ne peuvent pas me remettre de l’argent, car j’avais des transactions actives sur le compte.

Je me suis dit : “Oh, eh bien, ce ne sera pas difficile de demander un retrait sur la plateforme d’UFX”. Je vais vous épargner le temps en disant – non seulement ils ont rendu le déblocage difficile, mais j’ai dû demander la permission à Matt. Et il… disons qu’il était très contrarié par ma décision d’arrêter le trading. Il a dit “Pas de problème, dans deux jours, je fermerai les transactions actives”.

Ça me semble bien, c’est quoi le hic ?

Le problème est survenu le lendemain de cette discussion avec Matt. Non seulement il n’a pas fermé les opérations sur mon compte, mais il a ajouté des transactions “vouées à l’échec” qui ont entraîné de lourdes pertes. Le jour où j’ai voulu retirer mon argent et mes bénéfices, j’ai été choqué de constater qu’il ne restait que 1 274 EUROS sur mon compte.

J’étais furieux, car je savais que Matt était impliqué dans cette affaire. Je l’ai appelé tout de suite car je méritais des réponses pour ses actes. Matt a complètement évité de me répondre. J’ai eu l’impression qu’il avait disparu de la terre. Une semaine s’est écoulée depuis cette grande déception. J’ai essayé d’envoyer un e-mail à l’équipe de conformité d’UFX une fois de plus. Il a fallu deux semaines entières pour qu’UFX réagisse. La société a prétendu que je suis entièrement responsable de la perte parce que j’ai négocié “seul”.

J’étais désespéré. Peu importe comment j’ai essayé de m’expliquer à l’équipe de conformité d’UFX, la réponse était la même. Je ne savais pas vers qui me tourner, alors j’ai essayé de soumettre une rétrofacturation de ma banque (Barclays) en me basant sur le fait qu’UFX avait violé ses propres conditions générales.

Et la banque vous a volontiers aidé à récupérer les fonds ?

Si seulement. Hélas, Barclays a rejeté ma lettre de rétrofacturation, et il a fallu attendre un mois pour recevoir la réponse officielle. J’ai pensé que mes compétences rédactionnelles avaient failli. Comme la banque prétendait que je n’avais que deux semaines pour annuler les transactions de crédit que je faisais pour échanger, j’étais complètement désespéré. Même ma banque a refusé de m’aider.

J’ai cherché sur le web comme un fou pour essayer de résoudre cette mauvaise situation dans laquelle je me trouvais. J’ai vu d’innombrables personnes malhonnêtes habillées en “hackers professionnels” pour essayer de récupérer les fonds perdus ou volés des sociétés de Forex. Mais je n’étais pas si naïf pour tomber dans ce genre de piège. S’il y a une seule leçon que j’ai apprise, c’est “Ne faites pas confiance aux gens malhonnêtes en ligne – JAMAIS”.

J’ai parcouru des dizaines de sociétés de recouvrement qui offrent des taux de réussite de 100 % pour récupérer le capital des victimes d’escroquerie. Je ne sais pas, mais ça me semblait irréaliste à l’époque. Mais, juste avant que j’accepte mon sinistre destin. J’ai vu un site Web appelé “TrustPilot”, qui est en fait une célèbre plateforme d’évaluation non lucrative. Sur le côté gauche de ce lien, un nom est apparu – Action Refund.

Vous devez être en train de vous demander- comment Action Refund m’a sauvé de cette affreuse situation ?

J’ai cliqué sur le lien, et j’ai rapidement vu des centaines d’avis très positifs sur Action Refund. Ces avis font l’éloge du nom d’Action Refund, mais de temps en temps, j’ai aussi remarqué des avis négatifs. Mais ces critiques négatives portaient des noms de comptes étranges, car ils promouvaient d’autres services Forex ou frauduleux. Je n’ai donc pas pris ces commentaires au sérieux.

Je me suis dit : “Qu’est-ce que je pourrais perdre en demandant une consultation téléphonique gratuite à l’un des experts d’Action Refund ? J’ai cliqué sur le site officiel de la société. J’ai reçu un appel quelques heures plus tard, mais cette fois je n’étais pas aussi naïf. J’ai répondu au téléphone en colère en disant quelque chose comme “Vous avez appelé si vite, encore plus vite que la société Forex qui m’a abusé”. Mais j’ai ensuite entendu une voix calme et presque familière. Il m’a lentement réconforté en disant : “Cher Monsieur, je souhaite vraiment vous aider, alors dès que vous serez prêt, et je sais que vous le serez, n’hésitez pas à nous appeler”.

Je suis resté sans voix, puis j’ai repris mes esprits et j’ai répondu “S’il vous plaît, attendez, je suis vraiment désolé”. La personne agréable à l’autre bout du fil était Eric. Il était ce qu’Action Refund appelle “Le premier expert qui réévaluera votre cas avec précision”. J’ai informé Eric de tout ce qui s’était passé entre moi et UFX. Après m’avoir écouté attentivement, il a déclaré qu’il y avait une chance équitable d’obtenir un remboursement décent sur la base des preuves que j’avais, telles que les conversations entre moi et Matt de UFX et les réponses de l’équipe de conformité.

En effet, la journée se termine bien… Mais qu’en est-il des nouvelles escroqueries ?

Si l’on met de côté mon histoire et que l’on se base sur cette revue d’Action Refund, nous pouvons établir que les arnaqueurs profitent de la pandémie de coronavirus (COVID-19) pour inciter les gens à renoncer à leur argent. Bien que la raison de leur escroquerie soit nouvelle, leurs tactiques sont familières. Il est très difficile de prévenir les tentatives de fraude à l’heure actuelle, car les personnes âgées de plus de 62 ans n’ont pas l’occasion d’interagir avec beaucoup de gens en raison des efforts déployés pour ralentir la propagation de la maladie.

Les personnes qui sont malades ou qui restent à la maison peuvent avoir besoin de quelqu’un pour les aider à faire leurs courses. Soyez prudent lorsque vous acceptez des offres de service et faites attention aux personnes qui livrent des fournitures et de la nourriture. En ces temps incertains, la connaissance des arnaques potentielles est la première étape pour les éviter. Le guide de ressources Money Smart for Older Adults et nos documents et activités de prévention des escroqueries fournissent des informations sur les signes de fraude, et il existe quelques arnaques spécifiques au coronavirus.

Revue d’Action Refund : Les alertes de la FTC concernant les escroqueries liées aux vaccins, aux traitements, aux remèdes, aux filtres à air et aux tests de COVID-19

La FTC a lancé une mise en garde contre un nombre grandissant d’escroqueries liées à des vaccins, des kits de test, des remèdes ou des traitements, et des systèmes de filtres à air conçus pour éliminer le COVID-19 de votre maison. À l’heure actuelle, il n’existe ni vaccin ni remède contre ce virus. Si vous recevez un appel téléphonique, un courriel, un message texte ou une lettre prétendant vous vendre l’un de ces articles, il s’agit d’une escroquerie.

Revue d’Action Refund : Avertissements concernant les fausses arnaques caritatives liées au coronavirus

Une arnaque caritative consiste à faire croire à une personne qui se présente comme une véritable organisation de charité pour vous soutirer de l’argent. Faites attention à toute organisation caritative qui vous demande des dons. Si vous avez les moyens d’apporter une aide financière, visitez le site web de l’organisation de votre choix pour vous assurer que votre argent n’ira pas ailleurs. Méfiez-vous si vous recevez un appel suite à une promesse de don que vous ne vous souvenez pas avoir faite : il pourrait s’agir d’une escroquerie.

Revue d’Action Refund : Avertissements sur les arnaques pour les “personnes dans le besoin”

Les fraudeurs pourraient profiter de la pandémie pour se faire passer pour un ami, un petit-enfant ou un parent qui prétend être malade ou se languir loin de chez lui, et vous demander d’envoyer de l’argent ou d’acheter des cartes-cadeaux. Ces escrocs vous demandent même de ne rien dire à personne et de ne pas poser de questions. Ne paniquez pas ! Respirez profondément et renseignez-vous sur les faits. N’envoyez pas d’argent à moins d’être sûr qu’il s’agit de la vraie personne qui vous a contacté. Refusez l’appel et renseignez-vous auprès de la personne elle-même ou de ses proches pour savoir si c’est vrai.

La conclusion (Avis sur Action Refund)

Je ne peux pas exprimer en mots à quel point je suis reconnaissant pour les services professionnels et honnêtes d’Action Refund. J’ai envie d’embrasser chaque personne de l’entreprise parce qu’elle m’a vraiment sauvé. Je comprends parfaitement et je suis d’accord avec chaque avis positif sur Action Refund que j’ai lu sur “TrustPilot” avant d’engager le service de recouvrement performant de la société.

À toute victime de fraude commerciale en ligne, je recommande vivement d’engager les services de remboursement d’Action Refund. Si vous avez perdu beaucoup comme je l’ai fait personnellement. Alors vous n’avez rien à perdre à planifier une consultation téléphonique gratuite avec l’un des experts d’Action Refund.

Sur le site officiel d’Action Refunds que j’ai mentionné ci-dessus, vous pouvez trouver d’autres articles sur la prévention des situations de fraude.