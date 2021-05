6 conseils pour améliorer sa newsletter

La newsletter est une action marketing très souvent sous-estimée. Acquérir un nouveau client est beaucoup plus difficile et coûteux que de déclencher l’achat d’une personne qui vous connaît déjà.

La liste de diffusion de votre newsletter, si vous avez bien respecté le RGPD, est constituée uniquement de personnes qui attendent de recevoir votre contenu et vous connaissent déjà.

Améliorer sa newsletter c’est se donner toutes les chances de convertir vos lecteurs en futurs clients. Pour augmenter votre taux d’ouverture, taux de clic et taux de conversions, vous n’avez qu’à suivre ces 6 conseils.

Qualifiez votre liste de diffusion

Prénom, nom et c’est tout ? Une bonne newsletter est une newsletter personnalisée. Segmentez votre liste de diffusion et personnalisez vos envois pour coller au maximum aux attentes de vos lecteurs.

L’objectif est d’avoir des lecteurs engagés et non d’avoir uniquement un grand nombre de lecteurs. Nettoyez votre base régulièrement pour avoir une liste de diffusion toujours à jour.

Sublimez votre objet d’email

Une super newsletter avec un objet d’email qui n’incite pas à l’ouverture représente un énorme gâchis. Des astuces simples vous permettent d’améliorer votre taux d’ouverture comme :

Ajouter des smileys, cela vous démarquera des autres emails dans la boîte de réception de vos lecteurs ;

Inclure des offres spéciales ;

Utilisez une émotion ou du suspense pour donner envie d’en savoir plus.

Votre objet d’email doit être au service de votre newsletter. N’exagérez pas au risque de décevoir vos lecteurs.

Soyez régulier

Vous devez fixer une heure et un jour d’envoi précis et vous y tenir pour déclencher une attente chez vos lecteurs. La formule magique n’existe pas, le jour et l’heure dépendent de votre cible.

Testez différents jours et moments de la journée, une fois que vous obtenez les meilleurs résultats, ne changez plus vos horaires d’envoi.

Travaillez la délivrabilité

Ce conseil aurait pu se situer tout en haut de notre liste. De trop nombreuses entreprises ne paramètrent pas bien leur adresse d’envoi ce qui impacte la délivrabilité des newsletters. Les logiciels emailing proposent de nombreuses ressources pour un paramétrage optimal, nous n’allons pas rentrer dans les détails mais un bon paramétrage est constitué :

De paramétrages techniques ;

D’un temps de rodage, vous ne devez pas envoyer 50 000 emails en une seule fois ;

De tests pour vérifier que votre newsletter arrive en boîte de réception principale.

Testez, testez et continuez de tester

Pour améliorer votre newsletter, le secret se situe dans les tests. Que ce soit pour le contenu, l’objet, la structure, les images, ou les CTA (call-to-action), vous devez tester pour découvrir le format de newsletter le plus efficace.

Un bon test est un test chiffré, regardez votre taux d’ouverture, votre taux de clic et pourquoi pas le chiffre d’affaires en plus grâce à la newsletter pour savoir ce qui fonctionne.

Faites attention à segmenter ces résultats entre mobile et ordinateur. Vous pouvez avoir une newsletter qui fonctionne très bien sur ordinateur mais pas du tout sur mobile.

Proposez du contenu de qualité

Toutes ces astuces ne serviront à rien si le contenu de votre newsletter ne correspond pas aux attentes de vos lecteurs. Variez les formats (offres promotionnelles, contenu informatif, vie de votre entreprise, partenariats) et n’hésitez pas à interroger vos lecteurs sur leurs envies pour orienter votre newsletter.

L’envoi de votre newsletter doit être un moment privilégié avec vos lecteurs, le ROI est parfois difficile à calculer mais votre newsletter sert au minimum à évangéliser votre marché, au mieux à convertir certains lecteurs en clients.