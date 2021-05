Les différentes stratégies de marketing

Dans un monde où la consommation de biens s’accroit, les entreprises se multiplient et la concurrence naît. En tant que petite entreprise fraîchement créée, il faut chercher à se démarquer pour espérer avoir une place au soleil. C’est à cet instant qu’interviennent les stratégies marketing, conçues pour booster les chiffres d’affaires des entreprises. Découvrez en quelques lignes ces stratégies et leur efficacité.

Le marketing, qu’est-ce que c’est ?

Vous trouverez différentes définitions de ce mot, toutes aussi complexes les unes que les autres, que ce soit en littérature, en commerce ou en économie. Pour faire simple, le marketing est l’ensemble des actions et démarches menées par une entreprise afin d’être en accord et de satisfaire au mieux la demande du marché. Ces démarches consistent à développer des stratégies afin de mieux positionner et vendre ses produits sur le marché.

En tant qu’entreprise ou auto-entrepreneur de Smart targeting, vous pouvez utiliser le marketing, car il vous permettra de comprendre les attentes des consommateurs et la situation du marché. En outre, grâce au marketing, vous pourrez influencer le comportement des consommateurs et ainsi les fidéliser.

Les stratégies marketing

La stratégie marketing est un plan d’actions élaboré et mis en œuvre pour permettre à une entreprise d’atteindre ses objectifs de vente. Elle peut être élaborée sur le court et le long terme.

La stratégie marketing est une composante de la stratégie d’entreprise. Elle peut s’appliquer à toute l’entreprise ou à une catégorie de produits. Vous pouvez donc avoir plusieurs stratégies marketing utilisées dans la même entreprise.

Pour mettre en place une stratégie marketing, il faut procéder à une analyse en amont des forces et faiblesses de l’entreprise et une étude de l’entourage concurrentiel ainsi que du marché de consommation.

Le marketing émotionnel

Encore appelée storytelling, cette méthode a pour but de jouer sur les émotions des consommateurs en les poussant à s’identifier aux valeurs de l’entreprise. De ce fait, les consommateurs tisseront progressivement un lien avec l’entreprise. Cette stratégie vous permettra de fédérer et fidéliser vos prospects.

Le marketing d’attraction

L’inbound marketing ou marketing d’attraction est né pour contrer les techniques de marketing agressives et intrusives. Aujourd’hui, avec l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux, l’utilisation de cette stratégie devient presque obligatoire pour les entreprises. L’inbound marketing utilise des techniques telles que les webinars, les newsletters, les blogs et bien d’autres.

La stratégie de concentration

C’est la stratégie dite de spécialisation. Elle consiste à se focaliser sur un seul segment du marché où la demande est spécifique ce segment de marché est appelé marché de niche. La stratégie de concentration permet à l’entreprise de devenir une référence dans son domaine.

La stratégie d’écrémage

Le nom de cette stratégie découle du processus en laiterie qui consiste à ne retenir que la crème de la crème. La stratégie d’écrémage vise donc à présenter un produit haut de gamme avec un prix très élevé et qui ne vise qu’une clientèle donnée. Cette stratégie permet d’être difficilement imité par les concurrents.