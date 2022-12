Comment bien préparer son entrée dans un ehpad ?

Intégrer une maison de retraite est souvent difficile et peut devenir un vrai casse-tête. Pour faciliter cette intégration, nous vous montrons comment bien préparer votre entrée en EHPAD.

Que faire de votre résidence principale ?

Selon votre situation, propriétaire ou locataire, les circonstances peuvent varier en matière d’adhésion dans les maisons de retraite. Dans le premier cas, vous avez la possibilité de vendre ou de mettre en location votre domicile. Ainsi, vous pourrez constituer un apport pour financer vos séjours en ehpad. Dans la seconde situation, vous devrez résilier votre bail en respectant un préavis de trois mois. Pour un déménagement en maison de retraite pour des raisons sanitaire (certificat médical à l’appui), le préavis peut être réduit à un mois.

Sélectionner et étudier chaque établissement

Avant tout, faites le choix de l’emplacement de l’établissement en fonction de vos besoins. Pour ce faire, demandez-vous si vous préférez un endroit proche de vos enfants ou bien plus près de votre ancien domicile. Il est effectivement plus facile de vivre ce changement en conservant certaines de vos relations et habitudes. Après avoir déterminé cela, vous pouvez maintenant faire une comparaison. Que ce soit au niveau des prix ou des types de prestations proposées, chaque ehpad peut être différents. Aussi, bénéficiez des allocations telles que l’APL (Aide personnalisé au logement) ou l’ASH (Aide sociale à l’hébergement) ne sont pas nécessairement possibles, mais varie selon la politique des maisons de retraite.

Faire une visite

Afin de déjà vous familiariser à votre nouvelle vie en maison de retraite, procéder à une visite est fortement recommandé. Bien entendu, vous pouvez surfer sur les divers sites web, mais cela ne procure pas le même effet qu’un déplacement sur place. D’autant plus que de nombreux établissements tels que l’ ephad lacroix st ouen se feront un plaisir de vous accompagner dans cette démarche. Si cela est faisable, programmez plusieurs visites à différents moments dans une seule journée. Ainsi, vous pourrez mieux cerner l’ambiance qui y règne. Le cas échéant, emmenez vos proches et n’hésitez pas à poser toutes les questions concernant votre installation.

Rester informé à propos des éventuelles aides

Pour faciliter l’entrée en ehpad de nos seniors, l’état met à leur disposition des aides financières. Ils sont assez nombreux et peuvent se compléter les uns avec les autres. Néanmoins, il faut remplir quelques conditions d’éligibilité pour en profiter. Pour rappel, ce ne sont pas toutes les maisons de retraite qui acceptent ces formes d’allocations. Mais dans le cas contraire, le résident n’aura qu’à régler ce que nous appelons reste à charge (montant de la facture déduit de la somme des aides publiques). Pour vous informer, visitez les annuaires en ligne ou demandez directement à l’ehpad. Grâce à un simulateur, vous pouvez aussi calculer le montant de ce que vous devrez acquitter.

L’admission en EHPAD

Côté administratif, il existe un formulaire unique pour toutes les demandes d’intégration. Pour de plus amples informations, l’ehpad en question pourra aussi vous orienter. La plupart des cas, les chambres des maisons de retraite sont déjà équipés de lit, de table, etc. Si vous souhaitez apporter du mobilier en plus, cela peut être possible à condition qu’ils soient assez petits pour ne pas gêner la circulation. Pour les linges plats et linges de toilettes, leur nettoyage fait partie des services proposés par les maisons de retraite. Pour ce qui est du linge personnel du résident, l’établissement fournit déjà une liste des recommandations. Rarement, les ehpad acceptent que les seniors emmènent leurs animaux de compagnies avec eux.