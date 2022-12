7 conseils pour aménager une petite salle de bain !

Si vous aménagez une petite salle de bains, vous souhaitez tirer le meilleur parti de l’espace limité dont vous disposez. Même si vous ne pouvez pas l’agrandir physiquement, vous pouvez la faire paraître plus grande en exploitant au mieux l’espace grâce à des choix d’aménagement intelligents. Voici 7 conseils pour vous aider à bien aménager une petite salle de bains qui ne laissera personne indifférente.

Choisissez une palette de couleurs appropriée

Lorsqu’il s’agit de concevoir une petite salle de bains, il faut accorder une attention particulière à la palette de couleurs. En choisissant la combinaison idéale de couleurs, on peut créer un espace de salle de bains à la fois attrayant sur le plan visuel et fonctionnel.

Vous devez sélectionner une couleur de base. Ensuite, envisager des couleurs d’accentuation. Les couleurs d’accentuation offrent souvent un contraste avec la couleur principale et sont utilisées pour donner de la vie au décor. Le choix de la palette de couleurs parfaite permettra d’obtenir un espace étonnant et accueillant. Si vous avez besoin d’aide, nova-concept.be/ est l’adresse idéale.

Optimisez l’espace

Pour optimiser l’espace de votre petite salle de bains, concentrez-vous sur l’utilisation de l’espace vertical pour créer un environnement plus spacieux. En installant des étagères et des armoires flottantes, vous pouvez éviter de laisser des objets sur le sol et libérer de l’espace pour d’autres objets. Pensez à investir dans un support de rangement pour les serviettes. Si possible, optez pour des solutions de rangement murales qui ne sont pas trop proches de votre évier et de vos toilettes.

Utilisez des appareils multifonctionnels

Lors de l’aménagement d’une petite salle de bains, il est possible d’utiliser des appareils multifonctionnels pour créer un espace plus grand et plus efficace. Un meuble-lavabo flottant est un excellent moyen de maximiser le rangement sans empiéter sur l’espace au sol. Les toilettes suspendues au mur sont une autre alternative intéressante qui peut aider à ouvrir l’espace et à créer un aspect homogène. En combinant des accessoires multifonctionnels avec un design intelligent, une petite salle de bains peut facilement devenir un espace qui ajoute du style et de la fonctionnalité à toute maison.

Jouez avec l’éclairage

Lors de l’aménagement d’une petite salle de bains, il est essentiel de jouer avec l’éclairage pour que la pièce paraisse plus grande. Essayez d’utiliser des lumières encastrées pour créer une lueur au centre de la pièce. Pour ouvrir encore plus l’espace, installez de petites appliques murales près des côtés du miroir. Un lustre ou une lampe suspendue aux tons chauds au-dessus du meuble-lavabo donnera à la pièce un caractère unique, tout en éclairant l’ensemble de la pièce. L’installation d’un variateur d’intensité est également une excellente idée. Cliquez ici pour en savoir plus.

Faites preuve de créativité en matière de rangement

Le rangement joue un rôle majeur dans l’aménagement d’une petite salle de bains. Parmi les autres solutions de rangement créatives, citons les paniers suspendus au-dessus de vos toilettes, l’ajout d’armoires et de placards, ou même la création d’un espace de rangement séparé dans la douche. Avec de la créativité et de l’imagination, vous pouvez faire du rangement un élément élégant et fonctionnel de votre petite salle de bains.

Installez des étagères flottantes

L’ajout d’étagères flottantes dans une petite salle de bains peut être une excellente solution pour maximiser votre espace de rangement sans encombrer la pièce. La beauté de ces étagères est qu’il n’y a pas besoin de matériel de montage, car les étagères reposent simplement sur le mur. L’installation d’étagères flottantes est un projet relativement simple qui peut facilement être réalisé en un week-end.

Investissez dans des matériaux durables

Lors de l’aménagement d’une petite salle de bains, il est essentiel d’investir dans des matériaux durables pour créer un espace qui durera des années. Les matériaux durables tels que la pierre, le carrelage et la céramique sont parfaits pour les salles de bains, car ils sont imperméables, faciles à nettoyer et durables. Vous pouvez opter pour des carreaux plus petits pour un impact encore plus grand. En investissant dans des matériaux de qualité et au design avant-gardiste, une petite salle de bains paraîtra plus grande, plus belle et plus efficace.