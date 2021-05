Pourquoi devriez-vous faire un don à une association ?

Lorsque vous décidez de faire un don à une association, vous ne réalisez peut-être pas qu’au-delà d’aider une cause qui vous tient à cœur, vous tirez des avantages personnels. Que vous choisissiez de faire un don à des associations qui luttent contre la pauvreté, défendent la protection de l’environnement ou aident les animaux dans le besoin, les associations ont besoin de votre aide pour poursuivre leurs missions. Continuez la lecture de notre article pour découvrir les bonnes raisons de donner à une association.

Vous gagnerez des avantages financiers

Saviez-vous que faire un don à une œuvre de bienfaisance peut vous faire économiser de l’argent au moment des impôts ? Lorsque vous faites un don à une association enregistrée en France, vous recevez un reçu fiscal pour votre don. Ce reçu peut ensuite être joint à votre déclaration de revenus annuelle pour bénéficier d’une réduction d’impôt pouvant aller de 66 % à 75 %. Le don peut également être déduit de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à hauteur de 75 %. Une contribution importante peut se traduire par des économies d’impôt considérables et nous pensons que c’est une bonne raison de faire un don à une œuvre de bienfaisance ! Vous voulez savoir combien vous pouvez économiser en donnant ou comment réduire son IFI avec un don ? Rendez-vous sur le site de l’ONG Action contre la faim. Action contre la faim est une association qui lutte et combat la malnutrition et la faim dans le monde. Elle sensibilise également au don, à son importance et à ses bénéfices.

Vous apporterez votre pierre à l’édifice et montrerez votre gratitude

Aider les autres fait du bien. Lorsque vous faites un don à une organisation caritative qui vous tient à cœur, vous l’aidez non seulement à poursuivre son travail vital mais vous améliorez également votre bien-être émotionnel. La vie est bien remplie et il est parfois facile d’oublier de montrer sa gratitude pour tout ce que l’on a reçu. Il existe des milliers d’organismes de bienfaisance et de causes françaises qui font un travail vital dans tout le pays et dans le monde entier. Donner, c’est se rappeler de tout ce que nous avons et l’acte de donner à une œuvre de bienfaisance est une façon d’exprimer nos sentiments de gratitude. Inspirez d’autres personnes à donner en publiant votre geste de bonté sur les réseaux sociaux pour inciter d’autres personnes à donner généreusement.

Vous vous sentirez utile

Si vous n’êtes pas en mesure de contribuer financièrement à une association, mais que vous cherchez d’autres moyens de rendre service, envisagez de donner de votre temps aux associations. Vous rencontrerez ainsi de nouvelles personnes partageant les mêmes idées, vous acquerrez de nouvelles compétences que vous pourrez ajouter à votre CV ou vous effectuerez les heures de travail nécessaires à vos programmes scolaires. Si vous participez à une collecte de fonds pour une association qui vous tient à cœur, vous rencontrerez forcément de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts que vous et cela sera surement une expérience enrichissante.

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour donner et soutenir toutes les causes qui vous touchent. N’oubliez pas d’être reconnaissant envers ce que vous avez et souvenez-vous que ce n’est pas le cas de tout le monde.