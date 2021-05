Littérature scientifique : L’instinct du sens – Essai sur la préhistoire de la parole par le linguiste Philippe Barbaud.

Philippe Barbaud, linguiste et professeur universitaire, traite dans son ouvrage scientifique intitulé « L’instinct du sens – Essai sur la préhistoire de la parole » de la raison pour laquelle le langage humain est apparu chez notre ancêtre bipède il y a 2,5 millions d’années.

Comment est apparue la parole ?

C’est la question à laquelle Philippe Barbaud tente ici de répondre dans les deux premiers chapitres de son ouvrage sur les trois qu’il comporte, en partant de l’idée que « l’homme est un animal qui a perdu son langage ». Notre ancêtre se serait débarrassé de sa rengaine simienne (son langage animal) en la remplaçant par le langage articulé (la parole). Ce processus se serait mis en place avec l’adoption de la posture debout qui aurait modifié l’appareil bucco-pharyngal. D’organe conçu pour respirer et transformer les aliments, il s’est lentement adapté pour permettre également l’émission de sons. Notre ancêtre a alors découvert qu’il était capable d’articuler et a ainsi découvert les interjections (utilisées pour exprimer la joie et la douleur par exemple). Ce faisant, il a pris conscience du soi et des autres, et aurait ainsi cherché à véhiculer du sens dans ces sons pour communiquer avec ses semblables. Le sens serait donc ce qui a permis à la communication animale de devenir humaine. Autrement dit, la parole serait apparue par le sens.

Philippe Barbaud, linguiste et professeur universitaire

L’auteur a consacré sa vie à l’étude du langage, en révèlent ses nombreuses recherches sur l’infinitif, le français québécois ou encore les mots composés, et les quatre livres qui ont précédé celui-ci. Il est l’auteur de plus de soixante-dix articles et études dans des revues spécialisées et ouvrages collectifs qui traitent aussi bien du langage que de la linguistique. Au travers de ce nouvel ouvrage, pour lequel il lui aura fallu sept années de recherches, il s’intéresse non seulement au « pourquoi » notre espèce a perdu son langage animal pour le remplacer par un langage articulé, mais également au « comment » en nous expliquant comment ce long processus a été possible, avec les modifications comportementales des présapiens et les changements qui se sont opérés au niveau mental.

Architecture des langues naturelles

Dans le troisième chapitre, qui porte davantage la marque de la linguistique, l’auteur s’intéresse à l’architecture des langues naturelles, et tente de comprendre comment la parole a évolué et a pu aboutir à plus de sept mille langues qu’on dénombre aujourd’hui. Cette dernière partie, même si elle relève davantage de l’évolution de la parole que de son apparition, reste très intéressante car elle nous explique comment nos ancêtres ont enrichi leur vocabulaire ancestral et sont parvenus à l’organiser et à le stabiliser.

Philippe Barbaud nous propose donc de découvrir l’histoire de notre espèce au travers du langage, de façon chronologique, en commençant il y a 2,5 millions d’années pour nous amener progressivement aux langues d’aujourd’hui. Le processus est long et complexe, et touche à de nombreuses disciplines autres que la linguistique, si bien que l’écriture est globalement soutenue, avec des termes scientifiques heureusement récurrents, si bien qu’on parvient à se les approprier sur le long terme. Le fait que l’auteur vulgarise régulièrement son propos aide également énormément à la compréhension. En tout état de cause, cet ouvrage reste passionnant et digne d’intérêt.

« Nous parlons parce que l’être humain, depuis l’enfance de son espèce, a toujours voulu communiquer du sens. »

L’instinct du sens – Essai sur la préhistoire de la parole

