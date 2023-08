Des baskets éco-responsables pour un dressing plus green

Des baskets bio ? C’est quoi ça ?

Les baskets bio ont mis un coup de pied dans les tendances éthiques ! Ce sont des chaussures conçues dans le respect de l’environnement et de la durabilité. C’est une alternative consciente aux chaussures traditionnelles qui ont un impact négatif sur la planète et la santé humaine tout au long de leur cycle de vie, de la production à l’élimination.

Une basket écoresponsable est fabriquée à partir de matériaux durables, qu’il soit naturel comme en coton bio, en caoutchouc naturel ou de fibres végétales, soit en recyclé ou upcyclé (bouteilles en plastique, chute de tissu, anciennes chaussures recyclées). La production de ces chaussures vise à réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de produits chimiques nocifs et la consommation d’eau.

Les baskets bio peuvent aussi être recyclables ou biodégradables pour qu’elles continuent à vivre plusieurs vies.

Idem, une production éthique implique aussi des critères sociaux comme le bon traitement des travailleurs dans les ateliers, usines et champs de production et/ou un salaire décent.

Choisir de porter des chaussures bio, c’est soutenir les marques qui font des efforts pour privilégier des pratiques durables et respectueuses. Les chaussures bio c’est le compromis parfait entre un mode de vie plus respectueux de la nature et des êtres-vivants, le style et le confort.

Nos marques coup de cœur ?

On vous a fait une sélection de nos 5 marques de baskets à ne pas louper :

1 – MoEa

Marque experte des basket en cuir végan, les baskets MoEa sont très colorées et tendances. Attendez du cuir végan ? Comment ça ? Et oui, la marque a trouvé une alternative révolutionnaire : le cuir de fruit ! Pomme, ananas, raisin, maïs, cactus. Vous avez l’embarras du choix dans cette (presque) salade de fruits !

En plus d’être faites à partir de matières naturelles ou de matières recyclées, les baskets MoEa sont extrêmement confortables et durables. Ne doutez pas de la qualité du cuir végétal, vous serez surpris par leur résistance !

2 – Be Flamboyant

Cette marque de basket 100% made in Europe propose des chaussures de ville tendance ou des baskets de running pour effectuer vos meilleurs sprints.

Les baskets Be Flamboyant sont véganes et certifiées par le label PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) qui assure une production respectueuse de tous les animaux c’est-à-dire sans matière d’origine animale et non testé sur les animaux.

Be Flamboyant a choisi plusieurs matériaux naturels et recyclés idéaux pour des baskets durables et responsables : la tige en maïs recyclé, les lacets en coton et PET recyclés, la doublure en bambou, la semelle en mousse de charbon actif recyclée. On trouve même des baskets en déchets marins recyclés ou en caoutchouc recyclé et recyclable !

3 – Meeko

Vous cherchez des baskets sobres mais fun ? Vous avez toqué à la bonne porte chez Meeko ! La marque éthique propose des baskets véganes (certifiées PETA, elle aussi) faites à partir de déchets de pomme, de coton organique et de polyuréthane recyclé ! Les chaussures Meeko sont écolo dans les moindres détails : l’étiquette, les lacets et la doublure sont conçus à partir de polyester recyclé et la semelle est en caoutchouc naturel et recyclé !

Nous sommes fans des paires de chaussures Meeko parce qu’elles aussi belles qu’elles sont éco-responsables ! Et ça on adore chez fairytale !

4 – Caval

Les baskets Caval sont reconnaissables parmi toutes ! Avec leurs 2 bandes colorées dépareillées sur le côté, elles ont une touche tendance, coloré et originale parfaite pour vos pieds !

Ces abskets sont responsables, faites à partir de matières naturelles 100% made in Europe au Portugal, en Italie et en Espagne dans des usines respectueuses des droits humains, elle offre des conditions de travail décentes et des salaires équitables.

5 – Me.Land

Me.Land c’est aussi une marque de basket végane certifiée par le label PETA ! Cette marque a choisi de faire ses baskets à partir de nylon recyclé à partir de bouchons en plastiques, de chutes de production de caoutchouc et de plastiques retrouvés dans les océans.

On adore cette marque pour son style coloré mais passe-partout !

Les paires sont imaginées à Paris et fabriquées à la main en Italie et au Portugal par des artisans dans des usines offrant des conditions de travail saines et des rémunérations décentes.

Où trouver ces super chaussures ?

On trouve la mode responsable sur de nombreuses plateformes de seconde-main ou de site de marque éthique mais la meilleure solution reste notre e-shop fairytale. fairytale c’est l’e-shop référence de la mode éthique et écologique.

