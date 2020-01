Pourquoi devrez-vous installer une caméra de surveillance ?

L’insécurité règne partout, et assurer la protection des proches et des biens devient une priorité principale. Nul besoin d’agents de sécurité, car il existe actuellement différents modèles de caméras de surveillance adaptées aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Elles présentent plusieurs avantages, et les voici.

Tous les avantages de s’équiper de caméras de surveillance

Les caméras de surveillance permettent à chacun de garder un œil à tout moment sur le domicile ou les locaux professionnels. Elles enregistrent tout ce qui est sur son champ de vision afin que vous puissiez avoir les traces d’une effraction. Les images et les vidéos obtenues depuis ces caméras sont des preuves auprès des assurances et des tribunaux. Ce sont également des équipements dissuasifs s’ils sont placés dans des zones bien visibles. En effet, ils vont décourager les personnes mal intentionnées. Mais encore, un système de vidéosurveillance avec caméras permet de contrôler les flux de circulation. Que ce soit une camera exterieur, une caméra de surveillance infrarouge, sans fil, haute définition, grand-angle ou équipée d’un enregistreur numérique, elle rassure.

Bien choisir sa caméra de surveillance

On trouve toutes sortes de caméras de surveillance avec différentes technologies en termes de communication et de prise de vue, mais le choix dépend des besoins et du budget. Vous trouverez des modèles avec infrarouges pour la vision nocturne et pour l’extérieur, des caméras avec WiFi pour l’intérieur… Techniquement, le choix repose également sur la qualité de la vidéo, le code employé pour la diffusion, la définition du capteur ou le support d’enregistrement (mémoire flash, cloud, disque dur…) Il faut savoir que la plupart des caméras de surveillance en ce moment sont équipées de détecteur de mouvements et de visages. Cependant, pour assurer la sécurité optimale des lieux, le mieux est d’approcher une société de gardiennage virtuel.

