Comment trouver un bon serrueir quand on est en vacance

La majorité des cambriolages se passent pendant que les occupants du logement sont en vacances. Donc, si vous partez pour quelques jours, afin de profiter pleinement de vos séjours et d’avoir en tout temps l’esprit tranquille, pensez à la gestion du double de vos clés. Ça vous permettra d’anticiper efficacement toutes les situations. Aussi, avant de partir, contactez un serrurier de proximité qui vous donnera de judicieux conseils pour éviter les problèmes quand vous n’êtes pas chez vous.

Le double des clés durant les vacances

Tous les jours et tout au long de l’année, le sujet concernant le double des clés est un souci touchant votre sécurité. Certes, vous vous en tenez toujours aux précieux conseils de votre serrurier Cannes boulevard Carnot, mais ce n’est pas toujours facile. En effet, quand vous partez en vacances, en plus de laisser un double de vos clés aux gens à qui vous voulez donner accès à votre logement comme les membres de votre famille, vous devrez aussi le laisser aux prestataires de services comme la femme de ménage, le jardinier… qui doivent entrer chez vous. Mais il arrive que la confiance en certaines personnes soit perdue ainsi, la question en rapport avec le double des clés se pose indéniablement. Avec un double de vos clés, quelqu’un de mal intentionné pourra entrer chez vous sans que vous n’en sachiez ni même d’accord avec ça. Dans certaines situations, le serrurier peut vous dire de changer le barillet de votre serrure, et c’est ce qui va empêcher quiconque de pénétrer chez vous avec l’ancienne clé. Toutefois, vous devrez après laisser le double de vos nouvelles clés aux personnes en qui vous avez totalement confiance. Lisez cet article.

La gestion du double des clés avec un serrurier professionnel

Actuellement, on trouve plusieurs sociétés qui se spécialisent dans la gestion des doubles des clés contre un abonnement par mois. Le principe est qu’elles gardent le double de vos clés et le donnent aux personnes que vous avez désignées préalablement. Si vous ne souhaitez pas faire appel à ces entreprises, vous pourrez demander à un proche. Ce dernier doit pouvoir à tout moment et rapidement se déplacer pour ouvrir votre porte au besoin. L’idéal est donc que vous donniez le double de vos clés à une personne qui habite près de vous vous. Vous devrez également contacter un serrurier de confiance pour intervenir chez vous rapidement en cas de soucis comme une tentative d’effraction… Ayez toujours ses coordonnées avec vous afin de solliciter un dépannage urgent dans les meilleurs délais. De la sorte, vous pourrez partir en vacances en toute sérénité.

