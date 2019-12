Qu’est-ce qu’un conducteur résilié ?

Plusieurs raisons font que les compagnies d’assurance décident de résilier le contrat d’assurance auto de leurs assurés. Ça arrive quand le conducteur ne règle pas sa prime d’assurance, quand il est responsable d’importants ou de fréquents accidents routiers ou quand il a commis de nombreuses infractions causant le retrait ou la suspension de son permis de conduire.

Afin de pousser les conducteurs à être prudents sur la route, une loi a été décrétée l’année 1976. Elle repose sur le principe de bonus/malus et de réduction/majoration ou CRM. Elle permet aux compagnies d’assurance de primer les bons conducteurs et de pénaliser les automobilistes moins bons. En clair, les assureurs réduisent ou augmentent la prime d’assurance de manière annuelle suivant l’historique de l’automobiliste. Mais même s’il y a cette mesure de prévention, force est de constater que devant le danger que représente un conducteur à l’égard des usagers de la route, les compagnies d’assurance décident de façon unilatérale de mettre fin au contrat d’assurance auto. Toutefois, le statut de conducteur resilie est aussi octroyé en cas de non-paiement de la prime d’assurance auto dans les délais prévus ou une fausse déclaration dans le contrat. C’est ainsi qu’un assuré devient un conducteur résilié. Cependant, la majorité des assureurs n’acceptent pas de le couvrir vu qu’il fait partie des profils à risque. Visitez cette page.

Comment trouver un assureur en cas de conducteur résilié ?

En France, la souscription à une assurance auto est obligatoire pour tous les conducteurs auto. Mais n’oublions pas que si les assurés sélectionnent librement leurs compagnies d’assurance, ces dernières sont également libres de choisir leurs assurés. Après la résiliation du contrat par l’assureur, le conducteur résilié doit trouver un nouveau contrat. Avec un dossier pénalisant, un malus ou un risque élevé, prendre un contrat d’assurance auto peut coûter cher. Les assureurs sont même réticents à protéger les assurés imprudents. Elles appliquent des surprimes parfois décourageantes aux conducteurs résiliés vu que le risque est trop important. Cependant, tout n’est pas perdu, car il existe des assureurs qui se spécialisent dans l’assurance des profils à risque. Néanmoins, les modalités d’indemnisations sont à voir de près, elles sont moins avantageuses. Il faut considérer le montant des franchises plus onéreux, les plafonds d’indemnisation plus bas, les délais de carence fixés librement par les assureurs et les exclusions de garanties plus nombreuses que pour un automobiliste non résilié.

Si vous faites partie du lot des conducteurs résiliés, sachez qu’il existe des comparateurs spécialisés pour ce profil. Utilisez-les afin de payer moins cher votre contrat d’assurance auto et d’être couvert suivant votre budget et vos besoins.

