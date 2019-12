Tout savoir sur le code parrainage PMU

Vous avez envie de vous faire de l’argent facilement, et ce, sans bouger de chez vous ! Profitez sans plus attendre du code parrainage PMU. Pour ce mois de décembre, vous pourrez empocher facilement 50 euros de bonus. Sachez que cette offre est à la destination des nouveaux joueurs. Intéressé ? On vous dit tout immédiatement, et découvrez aussi ce site.

Devenir parrain sur PMU

Avec le code de parrainage pour filleul de PMU, les bonus offerts sont 10 euros pour le parrain et 5 euros pour son filleul. Pour devenir parrain des nouveaux joueurs, commencez par vous inscrire sur le site. Vous ne pourrez parrainer que si votre inscription est validée. En tant que débutant, parrainez les amateurs de paris sportifs que vous connaissez bien. Vous ne pourrez parrainer que 5 personnes par mois et 10 dans l’année. Si vous êtes actif dans votre activité de parrainage, vous pourrez avoir facilement 100 euros puisque chaque filleul vaut 10 euros. Lorsque vous aurez trouvé des filleuls, allez sur « Mon compte » après sur « Parrainez », et tapez l’adresse email de vos filleuls avant de valider. Mais vous ne pourrez toucher chaque 10 euros que si l’inscription de vos filleuls est validée. Le bonus sera crédité sur votre compte une dizaine de jours après la validation définitive de votre filleul. Pour information, vous ne recevrez pas directement de l’argent sur le poker et le sport, mais vous pourrez utiliser la somme donnée pour faire des paris hippiques ou sportifs, pour acheter des tickets de tournois…

Devenir filleul sur PMU

Comme dit plus haut, le filleul gagne 5 euros de bonus lors de l’inscription. C’est valable aussi bien pour les paris sportifs, les paris hippiques que le poker. Si vous souhaitez devenir filleul, mais que vous n’avez pas de parrain sur PMU, visitez le site pour trouver des parrains, et regardez les commentaires. Sinon utilisez un code promo PMU. À noter que le bonus de 5 euros sera complété par le bonus de bienvenue classique sur le turf, le sport, le poker… Également, après la validation de votre compte sur PMU, vous pourrez à votre tour devenir parrain. Vous pourrez donc parrainer vos proches en les recommandant de s’inscrire sur PMU.

Pour profiter de cette offre de parrainage, il faut que le compte PMU soit définitif, c’est-à-dire validé, que le filleul ne possède pas déjà un compte sur PMU, même un compte clos et qu’il n’habite pas avec le parrain. Si l’idée vous tente, il n’est pas trop tard pour faire une activité de parrainage sur PMU.

Continuez votre lecture avec Nos 3 astuces pour gagner gros à la roulette en ligne.