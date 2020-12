Améliorer son quotidien avec un monte-escalier

Si monter et descendre les escaliers deviennent de plus en plus difficiles pour vous, la solution est d’installer un monte-escalier qu’on appelle aussi siège ou chaise montante ou fauteuil élévateur. C’est un dispositif électrique qui ne demande aucun effort pour aller à l’étage. Qu’il prenne la forme d’une chaise ou d’un fauteuil, le monte-escalier apporte une sécurité optimale à l’utilisateur en évitant les risques de chute.

Une solution simple et efficace pour vivre normalement

On pourrait penser que le monte-escalier est seulement fait pour les personnes handicapées et les personnes âgées, mais en réalité, il est conçu pour tout le monde sans exception, car c’est un véritable équipement de confort. Même si vous avez des difficultés à monter et à descendre les marches de votre escalier, vous n’avez pas besoin de déménager ou de vivre seulement au rez-de-chaussée, car vous pourrez investir dans un monte escalier electrique. Donc, vous ne renoncerez pas à votre maison et à vos petites habitudes quotidiennes à cause de l’escalier qui ne répond plus à vos conditions physiques. Vous garderez votre autonomie. Notez que vous n’avez pas à faire de gros travaux pour installer un monte-escalier, et c’est moins cher qu’un déménagement. De plus, son installation se fait en seulement quelques heures.

Une solution sécurisée

Avoir un monte-escalier électrique chez soi, c’est garant d’une sécurité optimale en plus de faire gagner en mobilité. En effet, un escalier incliné, tortueux ou étroit peut être à l’origine d’appréhension et d’inquiétude. Ce dispositif protège contre les chutes et les blessures de tout genre, il évite aussi la fatigue, et ça permet d’avoir l’esprit tranquille à tout moment. À noter qu’actuellement, le monte-escalier est bien conçu, il est fait pour être plus fiable et plus performant. Vous n’aurez aucun problème à trouver un monte escalier prix accessible repliable et pivotant avec un repose-pied relevable, un système de détection d’obstacle, une ceinture de sécurité, une télécommande…

Une solution qui s’adapte à toutes les configurations

L’avantage avec le monte-escalier électrique est qu’il s’adapte facilement à toutes les configurations. Qu’importe les caractéristiques architecturales de votre escalier (large, droit, étroit, avec un palier, tournant…), ce n’est pas un souci, car le monte-charge est généralement fait sur mesure. Toutefois, faites appel à l’expertise d’un vrai professionnel pour la pose correcte de cette plateforme élévatrice. Pour un bon rapport qualité/prix, n’hésitez pas à comparer les offres en demandant des devis. Il y a une étude préalable de l’espace disponible. Pour information, l’achat d’un monte-escalier permet de profiter d’un crédit d’impôt, la réduction est de 25 % sur le prix d’acquisition.