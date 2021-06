Guide d’achat huile de cannabidiol

Depuis quelques années, les produits à base de CBD ont le vent en poupe. Et, pour cause, l’effet du CBD sur notre organisme est nombreux, comme le soulagement de douleur et du stress. Toutefois, avec les milliers de produits CBD existant sur le marché, l’achat CBD Huile de CBD n’est jamais une mince affaire. Pourquoi ? Car, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Mais, quels sont les critères à tenir en compte pour l’achat CBD Huile CBD ? Ce guide d’achat vous dévoile les principaux paramètres à considérer lors de votre achat du cannabidiol huile.

La provenance du chanvre

Parmi les critères les plus importants à tenir compte lors de l’achat d’huile de cannabidiol, son origine se trouve en tête de position. Mais, pourquoi cette caractéristique est-elle importante ? 3 raisons expliquent l’importance de la provenance du chanvre.

De prime abord, un chanvre de qualité est le résultat d’un sol relativement riche en nutriments. Par ailleurs, la pureté de l’environnement de culture entre également en jeu. Le chanvre doit sa richesse aux éléments consistants de son environnement pendant sa croissance, comme l’air. Par conséquent, le mieux est d’opter pour des endroits ruraux et loin des polluants.

Finalement, acheter localement de l’huile de CBD est bon pour la planète. En effet, le transport du produit est moindre, réduisant la pollution causée par son acheminement. À ce titre, le CBD France est vivement recommandé. En plus de protéger la planète, vous aiderez l’économie locale.

La méthode d’extraction du chanvre

Le saviez-vous, la production de l’huile de CBD se fait par l’extraction du CBD du chanvre. Pour réaliser cette extraction, les producteurs utilisent plusieurs techniques. Deux techniques sont les plus célèbres : l’extraction au CO2 et l’extraction à l’huile.

L’extraction au CO2 est considérée comme la méthode la plus sûre et la plus utilisée par les fabricants. Également appelée extraction supercritique, cette technique conçoit une zone protectrice, en contrôlant les températures pendant la démarche d’extraction. De cette manière, les molécules de cannabinoïdes sont conservées et le CBD est d’excellente qualité. Quant à l’extraction à l’huile, cette technique utilise des huiles alimentaires. Ces dernières peuvent être des huiles d’olive ou de chanvre.

La concentration en CBD

Le dernier point à prendre en considération pour acheter du liquide CBD est le dosage en CBD. Bien évidemment, la concentration en CBD est reliée aux objectifs recherchés par l’utilisateur. D’ailleurs, cette caractéristique est personnelle et dépend de nombreux points, notamment le poids, la tolérance au CDB, les symptômes à traiter, etc. Pour commencer à consommer de l’huile de CBD, l’idéal est de prendre des petites doses. Après une semaine, vous pouvez faire un bilan et d’accroître petit à petit le dosage. Ainsi, notre conseil est de débuter par une prise de CBD avec une concentration variant de 2,5 % à 6 %. À noter que le taux de CBD varie de 2,5 % à 20 %, et peut atteindre les 30 %.