Comment motiver votre ado à passer le code de la route ?

Comment motiver mon ado à passer le code de la route ? En voilà une question. Bien sûr, qui dit ” code de la route” dit aussi passage du permis de conduire dans un second temps. Votre ado traîne sur ses révisions du code de la route ? Il ne vous semble pas très investi ? Voici quelques conseils pour le motiver.

Essayez de comprendre ce qui bloque

Votre enfant est inscrit à l’auto-école depuis plusieurs mois et il ne vous a encore annoncé aucune date de passage du code de la route ? Cela vous inquiète comme bon nombre de parents. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont plus la même motivation qu’autrefois pour passer leur permis de conduire. Si vous habitez dans une grande ville, vous avez certainement un beau réseau de transports en commun dont votre ado peut profiter. Si par ailleurs, vous avez l’habitude de dire oui à toutes ses demandes de “taxis parentaux” , là encore, il ne voit pas toujours l’intérêt de passer le permis. Essayez d’identifier avec lui les difficultés qu’il rencontre pour réviser son code de la route. Il peut s’agir effectivement d’un problème de motivation, tout comme il peut s’agir d’un réel un peu plus important comme des difficultés d’apprentissage. Certains ados sont très motivés mais rencontrent des difficultés pour assimiler les réponses aux questions des séries de code.

Offrez-lui de nouvelles méthodes d’apprentissage

Il est possible que votre ado soit motivé par le fait d’obtenir son permis de conduire mais découragé par les méthodes d’enseignement du code de la route traditionnelles. En effet, si votre ado doit courir à l’auto-école après une journée de cours ou se rendre à l’auto-école le samedi matin quand il pourrait dormir, il n’est peut-être pas dans les meilleures conditions. La solution dans ces cas-là est toute trouvée : proposez-lui de réviser son code de la route en ligne. Cette solution est parfaite pour les adolescents qui ont des semaines bien chargées ou qui ne sont pas à l’aise à l’idée de réviser assis sur une chaise au beau milieu d’autres adolescents inconnus. Nous pouvons vous recommander la plateforme de révisions WIZBII DRIVE. Ce site Internet permet de réviser le code de la route à distance. Il suffira à votre ado de se connecter sur le site pour entamer des séries de questions théoriques de l’examen du permis de conduire. Wizbii DRIVE est un site Internet payant qui repose sur deux formules : 9,90€ pour 15 jours ou 24,90€ pour 12 mois. Votre ado pourra tester le site avec une série de code gratuite. Visitez leur site pour en savoir plus.

Soutenez-le et ne lui mettez pas trop la pression

En tant que parent, vous souhaitez certainement que votre enfant obtienne rapidement son code de la route et son permis de conduire pour gagner en autonomie. Rien ne sert pourtant de lui mettre trop de pression. Si vous avez discuté avec lui de ses difficultés et lui avez apporté des solutions comme celle de réviser en ligne, vous ne pouvez pas faire grand chose de plus. Inutile de lui demander tous les jours s’il a révisé ou s’il compte passer l’examen du code de la route prochainement. Si votre enfant passe son permis de conduire, c’est avant tout pour ses besoins personnels. Si vous souhaitez lui mettre un peu de pression sans trop en faire, commencez par refuser petit à petit de le conduire pour différentes raisons. Ne le brusquez pas en lui répétant qu’il n’a toujours pas passé son code et qu’il est encore loin d’avoir son permis, cela ne marchera pas et risquerait même de le vexer.