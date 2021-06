Le prix moyen d’une bonne tablette graphique

La tablette graphique ne doit pas être confondue avec la tablette tactile. Elle est un accessoire qui est généralement relié à l’ordinateur et qui est doté d’une surface plane. Elle nécessite l’utilisation d’un stylet afin de dessiner ou d’écrire de manière naturelle. Si vous souhaitez vous en procurer, découvrez dans cet article le prix moyen d’un bon modèle.

Les critères pour reconnaitre une bonne tablette graphique

Le marché actuel est composé de plusieurs tablettes graphiques. Afin de sélectionner les bons modèles, il sera important de faire attention à quelques critères.

Les dimensions

Les tablettes graphiques existent dans toutes les tailles. Néanmoins, lorsqu’il faut choisir sa tablette graphique, vous devez repérer l’appareil avec une zone de travail importante. Enfin, les dimensions totales de votre équipement seront indispensables si vous souhaitez le déplacer.

L’ergonomie et la résolution

La facilité d’utilisation de la tablette graphique et sa solidité sont importantes. Selon les tests réalisés, le poids de l’appareil a un impact sur sa maniabilité et sa stabilité. Veillez donc à sélectionner des modèles possédants des zones antidérapantes et résistantes. Quant à la résolution, elle est exprimée en lignes par pouce ou (LPI). Plus ces dernières sont élevées et vous obtiendrez des traits nets.

Les accessoires et la compatibilité

Le stylet utilisé afin de manipuler la tablette graphique doit être de bonne qualité. S’il dispose d’excellents niveaux de pression, vous profiterez de beaucoup de précision. En outre, la compatibilité de l’appareil avec les programmes et les systèmes d’exploitation doit être considérée. Pour finir, il doit posséder des options de personnalisation, un écran intégré et une connexion sans fil.

Quel est le prix d’une tablette graphique ?

Pour acheter votre tablette graphique, vous devez faire attention aux critères précédemment cités. En vous appuyant sur ces éléments, vous pourrez acheter l’appareil adéquat. Toutefois, le prix n’est pas à négliger.

Le prix d’une tablette d’entrée de gamme

Il existe des modèles de tablettes d’entrée de gamme. Vous les trouverez entre 30 et 100 euros. Malheureusement, ces produits sont destinés à la saisie manuscrite ou à la retouche de photo. Aussi, ils sont souvent de petite taille. Ce sont des formats que vous pouvez acheter si vous débutez dans le monde graphique. Il existe des marques spécialisées sur le marché avec lesquelles vous pourrez vous en procurer.

Le prix d’une tablette du milieu et du haut de gamme

En outre, il y a les tablettes graphiques situées dans le milieu et dans le haut de gamme. À la différence des modèles d’entrée de gamme, ce sont des appareils plus spécialisés. Pour faire de la création artistique, ce sont des modèles qu’il vous faut. Ces appareils proposent une surface de travail plus large, ils utilisent un stylet et sont souvent dotés d’un écran intégré. Ils valent entre 300 et 600 euros.

Les tablettes graphiques sont disponibles en de nombreux formats. Pour vous procurer un modèle de bonne qualité, il vous faudra payer en moyenne 350 euros.