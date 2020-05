Optimisez la formation des collaborateurs avec l’écran tactile interactif

L’écran tactile interactif, cette tablette géante, est de plus en plus présent au sein des entreprises, et il y a beaucoup de raisons à ça. En plus de permettre et de faciliter les réunions de travail à distance, l’ecran interactif android est également un excellent outil de formation dans l’entreprise. Grâce à l’interactivité qu’il offre, il rend les formations plus vivantes et plus dynamiques pour les collaborateurs.

L’écran interactif pour animer les formations en entreprise

Beaucoup de salariés trouvent que les formations manquent d’animations et qu’elles sont monotones ainsi, ils ne sont pas vraiment enthousiastes quand des séances de formations sont lancées dans leur entreprise. Toutefois, les choses changent avec l’écran tactile interactif, car il donne réellement de la vie aux formations des collaborateurs. Grâce à ce dispositif, il n’est plus nécessaire d’utiliser un tableau blanc, la communication visuelle est désormais dynamique et efficace. De plus, c’est un outil très souple parce que le formateur peut piloter son ordinateur depuis l’écran tactile interactif. Il peut aussi surfer sur Internet, transférer des fichiers aux participants… Tout est facile avec l’utilisation d’un stylet ou du doigt. Mais encore, il n’y a plus de contraintes logistiques, car l’écran tactile interactif est un dispositif 3 en 1 (ordinateur, vidéoprojecteur et tableau blanc). Les présentations sur l’écran sont bien visibles, les couleurs sont bien nettes, et c’est plus agréable pour les collaborateurs. Il est même adapté pour les formations à distance dans le cas où les personnes à former se trouvent éloignées géographiquement. Que ce soit pour apprendre le fonctionnement d’un logiciel, pour enseigner une nouvelle discipline… l’écran tactile interactif Promethean est désormais indispensable lors des formations professionnelles au sein d’une entreprise.

Les atouts de l’écran tactile interactif pour les collaborateurs

Pour une bonne assimilation des connaissances, le côté visuel et la participation sont essentiels, et ces deux facteurs fondamentaux sont assurés par l’écran tactile interactif. Cette technologie présente plusieurs avantages pendant les formations professionnelles. Il n’apporte pas uniquement souplesse et commodité, il augmente significativement aussi l’engagement des participants ainsi, son utilisation améliore les performances et l’ambiance dans la salle de formation. En effet, avec ce dispositif, la collaboration et l’interactivité sont améliorées tout en permettent un meilleur engagement de chaque collaborateur. Les participants sont davantage impliqués. De plus, l’environnement est plus flexible, et il y a un partage en temps réel. En dernier et pas le moindre, les participants n’ont plus besoin de prendre des notes, car tous les détails de la formation professionnelle sont enregistrés en version numérique consultable à tout moment par les collaborateurs formés. Avec un écran tactile interactif, les formations des collaborateurs ne seront plus ennuyeuses.

L’écran tactile interactif fonctionne seul, sans aucun branchement à un autre périphérique informatique. À l’inverse d’un tableau blanc interactif, il n’utilise pas de vidéoprojecteur. Si vous pensez acheter ce dispositif d’affichage innovant, sachez que plus la taille est grande, plus le prix sera élevé. S’il est utilisé pour les formations dans une grande salle, il faut privilégier un modèle haute définition de 84 pouces.

