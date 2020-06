Comment observer une alimentation plus saine ?

Si vous êtes sensible à la méthode de production des aliments que vous consommez, que vous souhaitez préserver l’environnement et la planète, vous cherchez peut-être des méthodes pour avoir et conserver une alimentation plus saine. Parce qu’il n’est pas toujours facile de savoir vers qui se tourner ni comment bien manger, nous vous donnons deux astuces dans cet article pour faire de vos préférences un réel mode de vie et de vraies habitudes de consommation.

1. Le e-commerce avec livraison de produits frais

Quand on pense au commerce de proximité, à sa consommation qu’on veut locale et au soutien des agriculteurs, le e-commerce n’est pas forcément la première option qui vient en tête. Pourtant, il y en a qui mettent ces caractéristiques au cœur de leur démarche. Ainsi le site coopcorico.fr propose à ses clients la livraison de produits frais et de produits secs. En provenance directe des agriculteurs, ces produits locaux et de qualité respectent-ils leur travail et évitent-ils les longs circuits de la grande distribution. Autrefois nommé Terredeviande, ce site de 8 ans a-t-il su se renouveler et répondre aux attentes et aux exigences des consommateurs.

2. En gardant en tête les règles de base

Avoir une alimentation équilibrée demande parfois quelques réajustements. Pour les accepter et les appliquer sur le long terme, il est nécessaire de se faire des pense-bêtes. Au moins pour le début de votre pratique !

Ainsi, souvenez-vous qu’un repas équilibré devrait comprendre un portion de viande, du poisson ou un œuf, un apport en féculents, légumes secs ou un morceau de pain, des légumes et des fruits, un produit laitier, sous forme de yaourt ou de fromage, un corps gras et bien évidemment, de l’eau à volonté.

Grâce à la deuxième “astuce”, vous pourrez faire vos courses chez votre e-commerçant les yeux fermés, ou presque ! Nous vous souhaitons un bon appétit !