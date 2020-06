COVID 19 : quels sont les risques pour les professionnels hospitaliers ?

Avec l’apparition du coronavirus en décembre 2019 et sa propagation à une vitesse fulgurante, c’est pratiquement 194 pays qui ont été touchés et près de 6.000.000 de personnes qui ont été contaminées. Si la situation est vraiment préoccupante, vous devez savoir que les personnes qui prennent le plus de risques sont les professionnels hospitaliers.

Comment faire pour éviter le COVID 19 ?

La transmission du Coronavirus se fait par l’échange des fluides. Toutefois, l’histoire ne se résume pas à éviter d’être trop proches des autres. Si ces derniers ne prennent pas leurs précautions (tousser dans le coude ou se moucher dans un mouchoir qui va ensuite à la poubelle), vous pouvez également tomber malade, car le virus vit pendant un certain temps sur la plupart des surfaces. Aujourd’hui, se laver les mains à tout bout de champ est devenu nécessaire. Et si vous possédez un masque chirurgical, le mieux est de le porter. Pensez également à garder une distance de sécurité d’un mètre entre vous et vos proches. Ces consignes s’appliquent à tout le monde. Cependant, il sera difficile aux médecins de les suivre. Pour cela, dans certains hôpitaux, un dépistage systématique est organisé pour le corps médical.

Des mesures qui permettent de réduire les risques

Supervision informatique industrielle est une solution qui permet de réduire les risques de contamination concernant le personnel hospitalier. Contrairement à ce que vous pensez, aujourd’hui, l’inquiétude des médecins n’est pas d’être contaminés, mais plutôt de transmettre le virus à leurs proches. Même si ces derniers sont régulièrement dépistés, les données doivent être traitées en fonction des différents services afin de savoir qui sont les personnes qui prennent le plus de risques. En utilisant un logiciel de supervision, vous aurez des informations fiables concernant les services les plus touchés, les dépistages qui ont été effectués, ainsi que les statistiques des médecins et aides-soignants qui ont été touchés par la maladie. Cet outil d’aide à la décision vous permettra de mieux analyser la situation afin de savoir quelles mesures prendre.

Le personnel soignant : des héros en blouse blanche

Aujourd’hui, le personnel soignant s’expose grandement en choisissant de traiter les malades du COVID 19. Puisque le monde entier a vu que ces derniers sont de véritables héros, leurs conditions seront bientôt revues. Ce n’est pas tout, depuis le début du confinement, ils sont applaudis chaque soir aux alentours de 20 heures. Toutefois, pour se protéger, le personnel soignant doit disposer des équipements adéquats (ce qui n’est pas le cas dans tous les hôpitaux). La pénurie de masques pour ces professionnels est quelque chose de très inquiétant. Cependant, vous pouvez être sûr que ce n’est pas ça qui les empêchera de prodiguer des soins aux personnes qui en ont le plus besoin.

