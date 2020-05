L’écran interactif pour optimiser les réunions à distance

Les écrans interactifs tactiles présentent plusieurs atouts dans les entreprises. C’est un appareil intelligent participant à une meilleure productivité des employés. En effet, ce sont des dispositifs d’affichage collaboratifs proposant différentes possibilités pour le travail à distance. D’ailleurs, les écrans interactifs optimisent grandement les réunions de travail à distance.

Qu’est-ce qu’on entend réellement par écran interactif ?

L’ecran interactif pour entreprise est le parfait mélange entre différentes innovations : les écrans plats et la technologie tactile. Ce mélange a permis d’avoir une solution tout-en-un qui est à la fois simple à installer et à entretenir tout en étant confortable à manipuler et offrant une qualité d’image impeccable avec des performances hors du commun. À noter que la résolution des images peut aller de HD à 4K. Semblable à une tablette tactile, l’écran interactif emploie les mouvements d’un stylet ou d’un doigt. Contrairement à une tablette, il utilise un écran géant de télévision plasma. Mais il se différencie des écrans plats classiques pour sa grande dalle d’affichage et ses différentes connectiques. C’est un dispositif intuitif et innovant très facile à utiliser. Il remplace parfaitement aussi le TBI ou Tableau Blanc Interactif. Pour ses avantages, ils sont multiples : sans vidéoprojecteur, sans bruit de ventilation, sans gêne d’ombre portée, sans point chaud et sans risque d’être ébloui par la lampe. C’est certain, l’écran interactif ajoute un côté moderne aux présentations dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu éducatif.

L’écran interactif, un outil informatique moderne pour les réunions à distance

Si dans une entreprise, les réunions physiques entre les collaborateurs sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la structure et pour le contact humain, mais on ne peut pas toujours les organiser à cause de la distance, du timing et de la disponibilité. C’est pour répondre à cette problématique que l’écran interactif comme Ecran interactif Android Easypitch Advance 4K de 55 pouces est essentiel, car il permet d’organiser les réunions de travail à distance. Outil de collaboration à distance par excellence, il propose différents services comme la visioconférence et les outils collaboratifs. Cette solution à écran tactile permet de faire des présentations dynamiques accompagnées de gestes faciles à maîtriser et de rapprocher les intervenants éloignés géographiquement en leur donnant la possibilité de participer activement à la réunion grâce aux différents outils intégrés. C’est donc un atout afin d’assurer la communication et la transmission d’informations entre les collaborateurs répartis sur plusieurs sites. Grâce à l’écran interactif, les salariés ne perdent pas leur temps et leur énergie dans les transports, et ça permet de réduire les dépenses liées aux frais kilométriques. Ces rendez-vous virtuels peuvent aussi se faire avec les prestataires et les clients.

Utilisé lors des réunions de travail à distance, l’écran interactif permet de communiquer et de se voir aussi distinctement que 2 individus dans la même salle de réunion. Il offre également une meilleure organisation des réunions grâce au système de visioconférence, et ça implique une meilleure collaboration entre les participants, une intervention rapide et une réelle implication.

Vous aimerez également Le numérique se place au devant des salles de classes grâce aux écrans interactifs.