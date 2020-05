Loi Girardin Agricole : une offre 100% en ligne pour défiscaliser en toute sécurité

La plateforme domcomagricole.fr permet de souscrire directement à une offre éligible au dispositif fiscal Girardin Agricole. Une solution performante, fiable et sûre qui offre de nouvelles perspectives à tous les contribuables désireux de maîtriser et de réduire leur impôt en lui donnant plus de sens.

Qu’est-ce que domcomagricole.fr ?

La plateforme domcomagricole.fr permet de souscrire directement en ligne à une offre Girardin Agricole afin d’obtenir une réduction d’impôts sur le revenu supérieure au montant de son apport. Il s’agit de souscrire à fonds perdus au capital de sociétés (des SAS) porteuses de projets spécifiques pour le développement de l’agriculture en Guyane en contrepartie d’un avantage fiscal.

Le gain fiscal potentiel pour les contribuables est compris entre 19% et 25% du montant de la subvention réalisée en fonction de la période de souscription dans l’année.

Qu’est-ce que le Girardin Agricole ?

domcomagricole.fr a été mis en place avec l’appui d’un opérateur historique du marché de la défiscalisation outre-mer, Dom Com Invest, qui a déjà mis en oeuvre plus de 150 millions d’euros d’investissements en Guyane éligible au Girardin Agricole depuis 2011.

Elle organise et administre les conditions pour permettre à des contribuables intéressés de participer financièrement au développement économique de la filière agricole guyanaise et d’obtenir, à cette occasion, des avantages fiscaux.

Qui peut souscrire à ce type de dispositif ?

Tous les contribuables qui se posent la question de l’utilité de leur impôt sont concernés. En effet, avec le dispositif Girardin Agricole, on donne plus de sens à son impôt et on participe pleinement au développement de l’économie dans un territoire donné. Il permet également de créer des rapports presque directs entre l’investisseur et le bénéficiaire, dans le cadre strictement défini de l’impôt.

Ce dispositif offre un avantage fiscal potentiel, accessible dès 2 500 € d’impôt. En échange de sa souscription à l’offre Girardin Agricole, chaque contribuable peut bénéficier d’une réduction d’impôt supérieure à son apport financier, la subvention à réaliser représentant alors, en fonction de la période de souscription, entre 80 % et 84 % de la réduction d’impôt souhaitée.

La réduction d’impôt est acquise pour l’année en cours, et peut être répétée chaque année, sous conditions que les règles d’investissement fixées par la loi Girardin soient respectées.

Pourquoi domcomagricole.fr est une solution sûre ?

domcomagricole.fr permet à chaque contribuable d’avoir accès à des types d’investissement validés par l’administration fiscale, dans un environnement de souscription piloté par la société Les Entreprêteurs agréée par les autorités de marché, pour réduire en toute tranquillité son impôt. Cette plateforme propose une sûreté renforcée car la solution n’est pas commercialisée directement mais par l’intermédiaire des Entreprêteurs, une fintech performante de financement participatif qui a pour vocation à coupler efficacement la finance et le digital.

Les Entreprêteurs disposent des outils et du savoir-faire pour aider au développement de projets ou de sociétés comme domcomagricole.fr avec des plateformes de financement 100 % dématérialisée. Il s’agit donc là d’un véritable mariage des compétences pour le plus grand profit des investisseurs. Avec un outil numérique qui soit à la fois un guide, un facilitateur et un accompagnateur qui les obligent à s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour offrir une solution sûre et vérifiée. Ils ne laissent rien au hasard et il est très rare sur le marché qu’une recherche d’information soit poussée à un niveau aussi élevé.

Qu’est-ce qui fait la force d’une plateforme comme domcomagricole.fr ?

Il peut se résumer de la manière suivante : une information sûre et fiable pour une opération réussie. Tous les éléments du contrat sont connus par tous. Chaque information est vérifiée pour un contrôle total de l’opération et les Entreprêteurs, gestionnaire de la plateforme, sont très exigeants sur la documentation mise en ligne, ce qui n’existait jamais avant.

Ceci est unique sur le marché du conseil en patrimoine, en particulier en ligne. En effet, les contribuables ne peuvent pas avoir accès à une information aussi complète et de qualité sans passer par un intermédiaire spécialisé. De plus, il n’y a plus aucun risque d’opération fictive ou de fraude car les Entreprêteurs engagent leur responsabilité sur chaque opération.

Est-ce la fin des conseils en gestion de patrimoine ?

Absolument pas ! Cette plateforme s’adresse aussi aux professionnels qui ont besoin d’informations face à un système fiscal complexe et à la multiplicité de solutions de défiscalisation.

Il a été conçu pour les conseils en gestion de patrimoine à la recherche de produits sûrs et fiables.

Il s’adresse donc à la fois aux contribuables qui veulent traiter en direct mais aussi à ceux qui veulent bénéficier de l’assistance de leur CGP. La fiscalité étant un sujet complexe et anxiogène, ces derniers ont encore un grand rôle à jouer et la notion même de conseil prendra encore plus de valeur.

Comment réaliser un investissement avec domcomagricole.fr ?

La souscription est aussi simple que « de déclarer ses revenus ». Après avoir renseigné son profil investisseur, il est possible d’évaluer sa réduction d’impôts 2020 grâce au simulateur intégré.

Ensuite, il faut procéder à l’investissement et valider sa souscription dans un des projets Girardin Agricole. Une fois toutes les validations effectuées et l’investissement finalisé, le contribuable recevra son attestation avec les éléments pour compléter sa déclaration de revenus sur impots.gouv.fr pour bénéficier de sa réduction d’impôt.

Expert du dispositif fiscal Outre-mer depuis 1988, Girardin Expertise supervise pour la société Les Entreprêteurs l’assistance fiscale et technique du dispositif fiscal Girardin Agricole pour les investisseurs fiscaux et leurs conseils habituels.