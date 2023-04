Comment préparer ses funérailles à l’avance ?

Quand on pense aux funérailles, on imagine souvent une situation d’urgence, où tout doit être organisé dans la précipitation, dans un état de stress et de tristesse extrême… Et c’est parfois le cas. Pourtant, il est possible d’arranger ses funérailles, de son vivant, afin de soulager le fardeau émotionnel et financier qui pèse sur ses proches, au moment venu. Voilà pourquoi il est essentiel de préparer ses obsèques, dans une démarche de prévoyance…

Par où commencer ?

La première étape est de réfléchir à nos désirs en matière de funérailles. Souhaitons-nous être inhumés ou préférons-nous le crématorium ? Voulons-nous une cérémonie religieuse ou civile ? Voulons-nous être enterrés dans un cimetière ou optons-nous une crémation ? Une fois que nous avons défini nos souhaits, il est capital de les partager avec nos proches, afin qu’ils sachent ce que nous voulons. En effet, les volontés des défunts figurent parmi les points les plus cruciaux de l’organisation des funérailles… Ensuite, il convient de choisir une entreprise de pompes funèbres de confiance pour organiser nos funérailles. Les pompes funèbres Thaburet, par exemple, sont des services funéraires de Forges-les-Eaux, qui peuvent vous accompagner dans la planification de vos funérailles. Les conseillers funéraires peuvent vous aiguiller sur les différentes options disponibles, dont des prestations obligatoires, et vous aider à choisir celle qui convient le mieux à vos souhaits et à votre budget.

Pourquoi planifier ses propres funérailles ?

Il peut sembler étrange, voire angoissant, de penser à nos funérailles alors que nous sommes encore en vie. Pourtant, la planification à l’avance offre de nombreux avantages. Tout d’abord, cela permet de s’assurer que nos ultimes volontés soient respectées, ce qui peut être une source de réconfort pour nous-mêmes et pour nos proches. Ensuite, cela donne l’occasion d’éviter de laisser nos proches dans une situation financière difficile, car les funérailles peuvent être très coûteuses. Dernièrement, cela permet de soulager la famille du fardeau émotionnel et de leur donner du temps pour faire leur deuil, plutôt que de devoir s’occuper des démarches administratives. Lorsque vous passez par les services de pompes funèbres compétentes, vous n’avez pas à vous occuper de quoique ce soit, vous pouvez trouver une épaule sur laquelle vous reposer.

Les différentes options de cercueils et d’urnes funéraires…

Certaines personnes accordent une importance capitale au type de cercueil ou d’urne, tandis que d’autres sont moins sensibles. Généralement, les cercueils en bois présentés sont en chêne ou en noyer, en pin pour la crémation. Concernant les urnes funéraires, elles sont fabriquées en céramique ou en granit : la même matière que les monuments funéraires. En réalité, la question la plus importante que le conseiller vous proposera lors de l’établissement de votre contrat est bien le choix entre l’enterrement (inhumation) et crémation. Attention : les familles ne sont plus autorisées à garder les urnes de leurs proches chez eux — c’est un délit, parce que l’urne contenant les cendres a le même statut qu’un corps. Dans tous les cas, le rendez-vous avec votre conseiller est déterminant, car c’est l’occasion de lui poser toutes les questions sur le sujet…