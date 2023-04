Matelas isolants : l’indispensable solution de protection industrielle

Qu’il s’agisse de milieux industriels tels que l’agroalimentaire, la pharmacie, la chimie / pétrochimie, le naval, le nucléaire et bien d’autres domaines : le matelas isolant sur mesure est une solution de protection optimale. Isolant acoustique, isolant thermique, isolant souple, isolant turbine viendront protéger outils de production et employés de la meilleure des façons.

Matelas d’isolation sur mesure : assurer la protection et réduire la consommation énergétique

Les matelas d’isolation sont des solutions idéales clé en main capables d’amener une aide précieuse dans le but de faire réaliser d’importantes économies énergétiques, tout en protégeant au mieux les personnes.

Ces matelas isolants de pointe se révèlent être très techniques et sauront s’adapter à des contraintes extrêmement contraignantes. On retrouve ces fameux matelas d’isolation dans des réseaux très particuliers tels que :

Eau chaude.

Eau surchauffée.

Fluides thermiques.

Vapeur.

Leur but premier est de pouvoir anticiper et éviter les risques de blessures des employés tels que les brûlures. Mais aussi d’améliorer la maintenance en limitant les contraintes en les maîtrisant et de faire grandement diminuer la consommation énergétique des installations.

On les retrouve également sous forme de matelas pour Vanne, qui viennent se positionner autour du tuyau où elle est positionnée et en assurer bonne protection, dissipation thermique et réduction des risques.

Solutions sur mesure : des matelas de protection adaptés aux contraintes de chaque installation

Le grand intérêt de ce genre de matelas de protection d’isolation est de venir s’adapter, en concevant des créations sur mesure et en fonction de chaque spécificité.

Grâce à un bureau d’études : relevés, plans, prototypes, modèles sont créés informatiquement parlant en 3D (trois dimensions) avant de les matérialiser industriellement. Des étapes primordiales pour ne pas passer à côté d’erreurs ou de faiblesses de production qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur le terrain.

Avec des découpes et des assemblages de haute précision, les matelas de protection sur mesure sauront véritablement épouser les formes de toutes les installations. Ainsi, aucun endroit stratégique ne sera oublié et les gains énergétiques seront exploités à leur maximum.

Étape par étape, l’élaboration de ces matelas industriels sera d’une précision chirurgicale grâce à :

Des relevés sur le site de destination. De la conception en 3D dernière génération. Des automates dédiés à la découpe. Des unités de production de machines à coudre à fortes capacités. Des accessoires qui viendront parfaire le tout. Des montages qui s’effectueront sur les sites.

Ces quelques étapes seront indissociables de conditions optimales apportées par des matelas industriels de protection de grande qualité.

Matelas isolants : une réussite française

Alors que la concurrence mondiale est sans commune mesure, certaines entreprises hexagonales détiennent une expertise sans commune mesure, apportant une très forte valeur ajoutée.

Certaines entreprises tricolores ont une telle maîtrise et expertise de toutes les étapes concernant les matelas isolants industriels : que des entreprises du monde entier viennent faire appel à leurs services.

Cette reconnaissance par la qualité fait que ces entreprises françaises ont su très vite se démarquer et faire la différence à l’échelle planétaire dans la conception de matelas isolants.