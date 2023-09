10 façons de donner du style à votre chambre

La chambre est votre havre de paix et d’intimité, il est donc essentiel de la personnaliser et d’y créer une atmosphère chaleureuse. Un tapis peut être la pièce maîtresse qui apportera du style et du caractère à votre espace. Découvrez ici 10 façons de donner du style à votre chambre grâce à un tapis.

1. Choisissez un tapis en accord avec la couleur de votre chambre

Pour apporter une touche harmonieuse, choisissez un tapis à Sainte-Thérèse dont la couleur se mariera bien avec les teintes dominantes de la pièce. Par exemple, si vous avez une chambre aux tons gris, optez pour un tapis dans des nuances de gris ou de bleu ardoise pour renforcer l’impression de sérénité.

2. Jouez sur les motifs pour dynamiser votre espace

Un tapis à motifs peut transformer l’aspect global de votre chambre. Les motifs géométriques, comme les chevrons ou les losanges, apportent de la modernité et du caractère, tandis que les motifs floraux ou ethniques sont parfaits pour une ambiance plus chaleureuse et exotique.

Motifs géométriques : Chevrons, losanges, rayures…

Chevrons, losanges, rayures… Motifs floraux : Fleurs, feuillages, motifs végétaux…

Fleurs, feuillages, motifs végétaux… Motifs ethniques : Kilims, Ikat, Aztec…

3. Installez un tapis près de votre lit pour apporter du confort

Placer un tapis douillet et moelleux près de votre lit vous permettra d’éviter le froid des sols le matin au réveil. Choisissez-en un assez grand pour qu’il enveloppe toute la zone autour de votre lit, et privilégiez les matières douces et agréables au toucher, comme la laine ou le coton.

4. Optez pour un tapis sous votre lit pour délimiter l’espace

Un tapis placé sous votre lit peut servir à délimiter visuellement cette zone dans la pièce et créer un effet cocooning. Pour cela, il doit être suffisamment grand pour s’étendre au moins 30 cm de chaque côté du lit. Les textures moelleuses ou épaisses sont parfaites pour cet usage.

Conseil :

Pensez à choisir un tapis facile d’entretien, notamment si vous souffrez d’allergies.

5. Exprimez votre personnalité avec un tapis original

Les tapis peuvent être un excellent moyen d’exprimer votre style personnel et de donner du caractère à votre chambre. Que vous aimiez les couleurs vives et audacieuses, les imprimés animaliers ou les œuvres d’art originales, il existe des tapis pour tous les goûts.

6. Créez une galerie d’art sur votre sol avec un tapis graphique

Un tapis graphique peut servir de véritable œuvre d’art et apporter une note artistique à votre chambre. Les motifs et illustrations variés permettent de choisir celui qui correspondra le mieux à l’ambiance que vous souhaitez créer. Vous pouvez jouer sur les contrastes en choisissant un tapis aux couleurs opposées de celles de votre mobilier.

7. Utilisez un tapis pour délimiter un coin salon dans votre chambre

Si vous disposez d’un espace suffisamment vaste, il est agréable de pouvoir aménager un petit coin détente avec des fauteuils et une table basse. Pour cela, choisissez un tapis de taille modérée et placez-le sous vos meubles, afin de délimiter visuellement cet espace.

Astuce :

Pour un effet encore plus marqué, optez pour un tapis de forme ronde ou ovale.

8. Osez la superposition de tapis pour un look bohème

Pour un style bohème et décontracté, n’hésitez pas à superposer plusieurs tapis aux textures, couleurs ou motifs différents. L’idée est de créer un effet patchwork au sol, qui donne du relief et du caractère à votre pièce.

9. Misez sur les textures pour ajouter de la profondeur à votre décoration

Les tapis peuvent avoir des textures très variées : laine épaisse, coton lisse, fibres naturelles… En combinant plusieurs types de textures au sol ou en choisissant un tapis aux finitions travaillées, vous ajouterez instantanément du relief et de la profondeur à votre chambre.

10. Encadrez vos photos et œuvres d’art avec un grand tapis mural

Pour une ambiance originale et artistique, pensez à utiliser votre tapis comme un élément de décoration murale. Accroché derrière votre lit, il peut servir à encadrer vos photos et œuvres d’art encadrées, accentuant ainsi leur impact visuel et créant un véritable point focal dans la pièce.

Avec ces 10 idées et conseils pour donner du style à votre chambre grâce à un tapis, vous êtes désormais prêt(e) à apporter caractère et personnalité à votre pièce !