8 conseils pour bien aménager ses combles

L’aménagement des combles représente un moyen idéal pour agrandir sa maison. Toutefois, quitter l’étape de l’idée du projet à sa concrétisation n’est pas une mince affaire. Vous devez suivre des procédures définies et respecter un certain nombre de règles. Découvrez ici 8 conseils pour bien aménager vos combles.

Vérifiez l’inclinaison de la pente et la hauteur sous-plafond



Pour aménager vos combles dans les règles à cet effet, assurez-vous avant tout que la pente du toit ainsi que la hauteur sous plafond offrent un espace suffisant pour être habitable. Une pente idéale doit être supérieure à 35 °, car elle permettra de dégager des mètres carrés supplémentaires. En dessous de cette valeur, il faudra modifier l’inclinaison ou envisager des travaux de surélévation de toiture.

Prêtez une attention particulière à la hauteur en pied de pente. Pour être considérée comme habitable, la surface créée doit posséder une hauteur sous plafond d’au moins 1,80 mètres.

Vérifiez l’état de la charpente

Le bois peut être dégradé au fil du temps par les attaques des champions, des termites et différents insectes. Avant de vous lancer dans l’aménagement de combles, vous devez obligatoirement vérifier l’état de la charpente pour voir si sa structure pourra supporter les travaux.

Faites appel à un professionnel pour diagnostiquer l’état de votre charpente. Il pourra vous indiquer les éventuels travaux de consolidation nécessaires. En cas de présence de nuisibles, un traitement préventif ou curatif est conseillé. Par ailleurs, vous devez vérifier l’état du plancher des combles pour vous assurer qu’il pourra supporter l’aménagement.

Déterminez le type de pièce à aménager



Il est possible d’aménager vos combles en différents types de pièce à vivre. Il suffit de définir un projet en fonction de la surface disponible et de vos goûts. Vous pouvez par exemple aménager une nouvelle salle de bain ou une nouvelle cuisine. Toutefois, il est conseillé d’installer les équipements nécessitant un raccordement ou une évacuation d’eau par-dessus les raccords existants.

Confiez la réalisation des travaux à des professionnels capables d'installer des équipements adaptés aux capacités de portage de la structure. Pour un bon suivi des travaux, vous pouvez faire appel à un architecte ou à une entreprise spécialisée dans l'aménagement des combles.

Établissez un budget

Une fois que vous savez que vos combles sont aménageables et que vous avez une idée de l’aménagement à faire, établissez un budget. En effet, l’aménagement de combles peut entrainer des coûts de travaux, mais également des coûts supplémentaires comme la consolidation. Il est important de définir un montant limite que vous êtes prêt à dépenser dans votre projet. Cela vous évitera d’abandonner le chantier ou de vous retrouver endetté.

Effectuez une bonne isolation

Aménager convenablement des combles implique que vous devez les isoler. Une bonne isolation permet de garantir un excellent confort thermique en tout temps et d’optimiser la performance énergétique globale du logement. L’isolation des combles peut se faire de deux manières.

La technique la plus courante est l'isolation par l'intérieur. Elle se réalise facilement sur une toiture en bon état, mais peut réduire le volume de vos combles. Pour une isolation optimale de la toiture et pour conserver tout votre espace, l'isolation par l'extérieur est recommandée. Elle nécessite de défaire toute la toiture, mais le résultat est juste parfait.

Misez sur la lumière naturelle

Il est conseillé de mettre en place un maximum d’ouvertures (lucarnes, velux, verrières, etc.) selon la configuration de votre charpente pour profiter de la lumière naturelle. Respectez cependant la réglementation concernant les vis-à-vis (1m90 en vue directe et 60 cm en vue oblique). Choisissez aussi des accès permettant de déplacer librement vos meubles.

Veillez au respect des démarches administratives

L’aménagement des combles nécessite d’effectuer certaines démarches administratives. Rapprochez-vous de la mairie pour obtenir des renseignements sur le plan d’urbanisme local et sur la nécessité de demander un permis de construire ou une autorisation. Il est important de déclarer l’aménagement de vos combles aux services d’impôts durant le premier trimestre après la réalisation des travaux. En effet, l’augmentation de votre surface habitable peut impacter vos taxes foncières.

Prenez le soin d’informer vos voisins

Vos voisins ont le droit de contester les travaux dans les deux mois après l’affichage du permis de construire ou de l’autorisation de travaux, et cela même si les réglementations en vigueur ont été respectées. Informez vos voisins de votre projet et discutez avec eux pour trouver un accord avant de commencer les travaux.