Quelle climatisation choisir pour son habitation ?

Le changement climatique fait que le temps va devenir de plus en plus chaud en période estivale. On fera face à de fréquentes périodes de canicule, et c’est loin d’être supportable pour tout le monde. Ainsi, avoir chez soi un meilleur confort thermique devient indispensable, et cela passe par la climatisation. Différents types de climatiseurs existent, mais le choix dépend des besoins et du budget de chacun.

Les différents types de climatiseurs

On trouve deux grandes familles de climatiseurs : le modèle monobloc et le modèle split.

Le climatiseur monobloc : Il fait d’une seule unité. S’il est fixe, il fait penser à un radiateur mural. Il est raccordé à une sortie vers l’extérieur, et il évacue l’air chaud de la pièce vers l’extérieur. S’il est mobile, il a le même fonctionnement, mais il y a une gaine flexible qui est posée sur le rebord d’une fenêtre ouverte. Cette dernière remplace la sortie de façade pour évacuer l’air chaud vers l’extérieur. Vous aurez davantage d’informations sur https://www.guide-climatisation.com.

Le climatiseur split : Ce modèle vient avec 2 unités, l'une se trouve à l'intérieur de l'habitation et l'autre à l'extérieur. Ce type de climatiseur peut être fixe ou mobile, on trouve également un modèle split avec plusieurs unités extérieures. Il y a encore le modèle gainable demandant un groupe condenseur-compresseur dans les combles du logement.

Les types de modèles

Après le choix de l’appareil, il faut encore choisir le type de modèle. On choisit entre le climatiseur réversible, le climatiseur solaire ou le climatiseur Inverter.