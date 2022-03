Creditiz arrive en France pour révolutionner la façon d’obtenir un crédit en ligne

Creditiz (“Le crédit en un clic”), la plateforme qui aide les français à obtenir leurs prêts bancaires gratuitement et 100% en ligne, vient d’arriver sur le marché français. La fintech est la filiale de Prestalo en Espagne, qui aide deja plus de 150 000 clients par mois et révolutionne la manière d’obtenir son prêt personnel.

En France, les démarches pour demander un prêt sont difficiles et prennent beaucoup de temps,il faut se rendre encore en moyenne dans trois banques différentes pour comparer les offres : ils perdent du temps, de l’énergie et de l’argent. En général, ils ne trouvent pas d’offres qui correspondent réellement à leurs besoins.

Avec Creditiz, le processus est totalement différent. En se rendant simplement sur son site web et en remplissant un formulaire rapide, vous recevez plusieurs offres afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos attentes, en un seul clic.

Creditiz utlise le machine learning pour conseiller aux mieux les clients et leur permettre d’obtenir la meilleure offre. Cette technologie est basée sur l’apprentissage automatique afin d’analyser les données de chaque client et de les mettre en relation avec les banques qui correspondent le mieux à leur profil. De cette façon, Creditiz n’aide pas seulement les demandeurs de prêt, mais aussi les banques à trouver le meilleur client et ainsi réduire leurs coûts et minimiser les risques.

Creditiz vient changer la relation des clients avec leurs banques, en leur apportant rapidité, sécurité et transparence dans leurs processus de demande de crédit bancaire.

Creditiz a déjà lancé des partenariats avec de grandes banques françaises afin de proposer ses produits financiers à ses clients : Cetelem (BNP Paribas), Cofidis (Crédit Mutuel), Younited Credit, Floa Bank (ex Casino Banque) & Cashper (micro-credit). L’objectif est de mettre en place des intégrations API très poussées avec elles afin d’offrir la meilleure expérience client depuis sa plateforme.