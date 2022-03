Recrutement de Jan Widmer comme gérant de portefeuille au sein de MAM

Mirabaud Asset Management (MAM) renforce son expertise dans le domaine des actions suisses par le recrutement du nouveau gérant, Jan Widmer.

Agissant en tant que gérant de portefeuille, l’arrivée de Jan Widmer est saluée par les responsables du Groupe Mirabaud. Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management, s’est félicité de l’évolution de l’offre en actions suisses de Mirabaud. Cette classe d’actifs couvre des sociétés suisses, des grandes entreprises auxpetites et moyennes capitalisations.

Témoignages d’expert de MAM

Le recrutement de Jan Widmer rentre dans le cadre d’une gestionactive et engagée promue par MAM, franchise clé sur le marché des actions suisses proposant des solutions d’investissement gérées activement et intégrant des critères ESG.

En ce sens, Daniele Scilingo, responsable des actions suisses de MAM, s’est dit être « ravi d’accueillir Jan Widmer dans l’équipe », avant de poursuivre « La passion de Jan Widmer pour les actions suisses et l’investissement en général correspond parfaitement aux valeurs de MAM ». L’associé gérant senior de Mirabaud et président du conseil d’administration au sein du groupe, Yves Mirabaud, se réjouit également de ce nouveau recrutement, soulignant la sélection permanente du Groupe de profils talentueux et chevronnés, qui « apportent leur expertise sectorielle et leur engagement en faveur d’une approche durable et responsable de l’investissement ».

Mission de Jan Widmer au sein de MAM

La mission de Jan Widmer consiste à contribuer à améliorer l’expertise existante du Groupe MAM en matière d’actions suisses. Avec ses 17 ans d’expérience dans le secteur financier, dont 10 ans à la Société Galler Kantonalbank, et sa maîtrise approfondie du marché des actions suisses pour avoir, entre autres, géré ces fonds depuis 2017 au profit de ladite société, son intervention au sein du groupe permet à l’équipe dédiée aux actions suisses de MAM de développer son rôle actif en termes de gestion et d’engagements sur toute la gamme de produits et de mandats. S’y ajoute sa contribution au soutien du développement de l’offre All Caps en mobilisant des stratégies ESG sur mesure. En rejoignant sa nouvelle équipe, Jan Widmer renoue avec son ancien collègue Thomas Jäeger.

Poste basé à Zurich

Désormais, l’équipe d’investissement en actions suisses de MAM dispose de trois spécialistes basés à Zurich (dont Jan Widmer) et d’un spécialiste à Genève. Ces professionnels profitent ensemble d’un total de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de cette classe d’actifs.

Sous la houlette de Daniele Scilingo, Jan Widmer est rattaché à la filiale Mirabaud Asset Management à Zurich. Celle-ci fait partie des trois domaines d’activité du groupe Mirabaud (à côté de Wealth Management et Corporate Finance), dont le siège social est basé à Genève. Grâce à une gamme de stratégies et de mandats durables à forte conviction, la franchise en actions suisses de MAM procède à la gestion d’un total de près de 2 milliards de francs d’actif.

À propos de Mirabaud Asset Management

Fondé en 1819 à Genève, Mirabaud, groupe international de services bancaires et financiers, offre aujourd’hui des services de gestion de patrimoine et d’actifs ainsi que des services d’intermédiation financière à des clients privés et à des institutions. En se basant sur de solides analyses, la division d’Asset Management du Groupe Mirabaud parvient à gérer efficacement cette gamme de fonds et de mandats en prenant des décisions éclairées visant à valoriser les investissements de ses clients tout en les protégeant des risques de pertes en période de marché baissier.

Quelques chiffres réalisés par MAM

Le montant des actifs gérés par MAM à fin septembre 2021 remonte à 9.5 milliards CHF. Ce chiffre est réparti comme suit : 7.4 milliards CHF investis dans des actifs traditionnels et 2.1 milliards CHF dans des placements alternatifs. L’équipe Asset Management compte à présent 100 collaborateurs.