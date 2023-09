Dans un monde numérique, il est toujours crucial de savoir bien écrire à la main !

L’écriture manuelle est de plus en plus délaissée à l’avantage de celle numérique. Cela va sans dire, mais le fait d’écrire un texte sur son ordinateur ou son smartphone est aujourd’hui plus usuel que la calligraphie ! L’écriture manuscrite présente pourtant un avantage cognitif et langagier pour ses pratiquants. Il est donc important de savoir bien écrire à la main, malgré notre vie quotidienne à cent à l’heure et bien ancrée dans l’ère du numérique.

Pourquoi l’écriture manuelle est-elle encore importante dans un monde numérique ?

Bien que le monde soit de plus en plus occupé par les outils technologiques, écrire à la main comporte toujours de nombreux avantages. D’abord, l’écriture manuscrite aide à la mémorisation. Prendre des notes avec un stylo plume ou un crayon favorise davantage la mémorisation, par rapport au fait d’utiliser un ordinateur. Cela permet également de mieux se concentrer et de bien organiser ses idées. De même, si on aspire à être un bon lecteur, écrire à la main est indispensable, puisque la lecture et l’écriture sont intimement liées. Des études ont d’ailleurs révélé que la lecture sur écran était moins riche en expérience sensorielle. Rien ne vaut en effet le contact physique, visuel, auditif et olfactif d’une feuille de papier.

Lire sur papier permet de mieux se souvenir de l’apparition des mots et des phrases dans les textes. Dans un monde numérique où le fait de faire preuve de créativité est essentiel au développement, l’écriture manuscrite permet de stimuler cette capacité. En réalisant des dessins à la main, on peut en effet développer son pouvoir de création. Contrairement à l’écriture numérique, celle manuscrite n’a pas besoin d’un logiciel, ni d’internet et encore moins d’un certain temps de chargement. Avec votre stylo et votre papier, vous pouvez rédiger une note ou écrire une carte d’anniversaire rapidement et en toutes circonstances.

Les avantages d’une bonne écriture manuscrite et d’une bonne calligraphie

Savoir bien écrire permet de développer davantage la motricité. Pour coucher des mots sur un papier, il faut adopter une posture adéquate et tenir correctement son stylo ou son crayon. Le mouvement des doigts et des bras est ce qui permet d’aligner et de former les mots. En apprenant la calligraphie, vous saurez alors comment rendre ces mouvements plus précis. Cela rendra votre écriture plus lisible et plus fluide. Avoir une belle calligraphie reste également avantageux pour les enfants, car cet acte d’encodage améliore leur motricité ainsi que leur communication.

En tant que rédacteur, lorsque vous disposez d’une bonne écriture manuscrite, vos compétences rédactionnelles deviennent meilleures. La calligraphie permet entre autres aux écrivains de faire ressortir leur style personnel et de rendre leurs efforts plus concrets. Sur le plan thérapeutique, tenir un journal est bénéfique pour la santé mentale. Le phénomène de sénescence peut par exemple être atténué lorsqu’une personne adulte écrit à la main. Cet acte d’encodage a de même été jugé efficace contre la dyslexie, surtout quand il s’agit de l’écriture cursive.

Choisissez le bon stylo pour avoir une écriture gracieuse

Il existe sur le marché une grande variété de stylos qui sont adaptés à la rédaction des textes. Pour les enfants comme pour les adultes, le stylo plume est un excellent choix pour écrire ou dessiner avec élégance et précision. Il offre un confort optimal d’écriture, ce qui le rend idéal pour les correspondances et la création de cartes manuelles. À défaut du stylo plume, vous avez le choix entre les stylos à bille, les feutres ou les rollers. Étant donné que chacun de ces outils possède ses spécificités, vous devez considérer différents critères pour effectuer le choix qui vous convient le mieux.

Un bon stylo doit par exemple glisser au mieux sur le papier et l’encre doit sortir sans que l’utilisateur n’ait à exercer une forte pression. Dans ce cas, les rollers peuvent vous convenir. Cela dit, certaines personnes préfèrent écrire avec des stylos à feutre ou à plume. Tout est une question de goût et du confort offert par le stylo lorsqu’on le tient pour écrire ou dessiner. Certains stylos existent en version droitier et gaucher. Vous devez donc choisir le vôtre selon votre main dominante.

Conseils pour améliorer votre écriture

Il est possible d’améliorer facilement votre écriture manuelle grâce à des techniques qui fonctionnent aussi bien pour les adultes que les enfants. L’une des meilleures astuces est d’écrire assez souvent. Vous n’avez pas besoin d’être forcément inspiré pour cela. Vous pouvez simplement coucher sur le papier tout ce qui vous vient à l’esprit. La technique ici est de reproduire les mêmes mots de façon répétée pour obtenir des résultats probants. Voici d’autres conseils pour améliorer votre écriture.

Tenez correctement votre stylo

Pour que votre écriture soit fluide, il est essentiel de tenir correctement votre stylo. Ce dernier doit se trouver entre pouce et l’index. Les autres doigts doivent se trouver en dessous et votre main doit être sous la ligne d’écriture. Afin de vous positionner correctement, travaillez sur un tableau ou un autre support fixé à un mur.

Positionnez votre feuille d’écriture de manière adéquate

Quand vous écrivez sur un papier, ce dernier doit être penché un peu vers la gauche, si vous êtes droitier et légèrement vers la droite si vous êtes gaucher. Cette posture facilite l’écriture ainsi que la posture de votre main. Pendant que vous orthographierez des mots, vous ne ressentirez aucune douleur et encore moins de la fatigue.

Entrainez-vous à travailler les formes de base

Une mauvaise écriture est souvent due à l’irrégularité des lettres. Celles-ci sont composées de diverses formes comme des demi-cercles et des lignes. Même si cela peut sembler anodin, voire enfantin, le fait de s’entraîner à tracer les lettres de l’alphabet est un moyen efficace pour améliorer son écriture. Vous pouvez commencer par reproduire les formes avant de passer aux lettres complètes. Débutez par des séries de quatre et évoluez graduellement.

Savoir bien écrire à la main dans un monde numérique est essentiel pour de nombreuses raisons. Cette pratique favorise la mémorisation, la créativité ainsi que la motricité. Elle permet même de réduire le processus de vieillissement chez les personnes âgées et de traiter la dyslexie. Afin d’avoir une écriture gracieuse, il faut cependant bien choisir son stylo parmi les différentes variétés qui existent. Si vous rencontrez des difficultés à bien tracer les mots sur un papier, des techniques simples à appliquer peuvent vous permettre d’améliorer votre écriture.