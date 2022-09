Un jardin dans ma maison: oui c’est possible

Vous envisagez d’aménager un jardin chez vous ? Eh bien, sachez que c’est un projet assez complexe. Et ce, peu importe la superficie de votre propriété. Outre le fait qu’il faut optimiser l’espace, il faut également choisir les bonnes fleurs, installer les bons mobiliers, respecter les règlementations, etc. Et pour vous sentir bien, il ne faut pas négliger l’aménagement paysager qui entoure la propriété. Installer un jardin chez vous, c’est du domaine du possible. La question est celle de savoir comment procéder. À qui faire appel pour réaliser le projet ? On en parle dans cet article.

Comment réussir un aménagement de jardin ?

L’aménagement d’un jardin ne se fait pas sur un coup de tête. C’est un projet qui nécessite un temps de réflexion. La première chose à faire est de planifier l’aménagement extérieur. Pour cela, il faut commencer par faire un état des lieux du terrain. C’est ce qui permet de connaître le type de jardin qu’on peut y créer. Ensuite, il faut tenir compte des éléments fixes et considérer l’environnement (y a-t-il un voisinage à proximité du jardin ?…). Ceci fait, on passe à la deuxième étape : dessiner le plan de jardin. L’idéal serait de dessiner un schéma clair pour éviter les mauvaises surprises. Si possible, il ne faut pas hésiter à faire appel à un paysagiste professionnel. Ce dernier est le mieux placé pour donner des conseils concernant les aménagements de jardin. Pour les maisons nouvellement créées comme les maisons neuves à Ste-Agathe-des-Monts, la plupart des beaux jardins qu’on y trouve ont été réalisés par des paysagistes. Maintenant, la question est de savoir comment trouver le bon paysagiste. Eh bien, on peut faire appel à une société spécialisée dans l’aménagement de jardin ou engager un paysagiste freelance. On a largement le choix sur internet.

Comment réaliser un beau jardin ?

Pour mener à bien le projet de réalisation de jardin, il est important de faire une étude préalable. Quel type de jardin est adapté au terrain ? Combien faut-il dépenser pour réaliser le jardin dont vous rêvez ? Une fois qu’on a les réponses à ces questions, on peut engager un paysagiste. En tant que professionnel, ce dernier saura choisir les plantations adaptées au jardin. Il pourra également donner des conseils sur le type de mobilier à installer. En somme, il possède toutes les compétences nécessaires pour réaliser un beau jardin. Mais comment fait-on pour créer des espaces dans le jardin ? Il faut d’abord préciser que la création d’espaces permet d’apporter du style et de la profondeur. Et pour créer de l’espace, on a le choix entre la clôture ou la bordure. Ces dernières permettent de délimiter l’espace, de mettre en valeur un espace, d’entretenir facilement le jardin, etc. Maintenant, qu’en est-il du prix ? Eh bien, l’aménagement coûte entre 400 et 500 euros pour un jardin de 500m². Par contre, s’il s’agit d’un aménagement extérieur, le prix peut dépasser les 4 000 euros. D’où la nécessité de bien réfléchir avant de se lancer.