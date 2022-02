Galber ses fesses en faisant des exercices

Avoir de belles fesses, cela intéresse tout le monde ; même les hommes ne sont pas épargnés par ce désir. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas toujours nécessaire de dépenser une fortune dans une opération chirurgicale. Un abonnement dans une salle de sport Nice, les bons exercices et au bout de quelques mois, vos résultats parleront d’eux-mêmes.

Le squat bulgare

L’un des exercices les plus connus pour muscler ses muscles fessiers est le squat. Facile à pratiquer, l’exercice ne nécessite rien, sinon que de se mettre dans la bonne posture. Cependant, pour obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, le squat bulgare semble plus recommandé et efficace.

Pour le réaliser, vous aurez besoin d’une chaise ou d’un banc. A défaut, il faut faudra juste un support sur lequel poser un pied. On vous explique comment faire les squats bulgares.

Vous placerez la chaise derrière vous. Elle ne doit pas être trop loin, mais pas trop proche non plus.

Posez le pied sur la chaise. Avancez l’autre pied vers l’avant. Le principe est simple, plus le pied à terre sera avancé et plus vos fessiers travailleront.

Maintenant faites une flexion. Redressez-vous. Faites le mouvement autant de fois que vous le pourrez puis changez de jambe.

Les fentes marchées

Autant que les squats, les fentes sont des exercices qui ont le succès pour ce qui est de travailler le postérieur. S’il est possible de le faire sans charge, se lester permet de faire croitre les résultats.

Vous êtes debout, les pieds joints.

Avancez un pied à environ 1 m de l‘autre.

Faites une flexion.

Ramenez le pied qui est à l’arrière au niveau de celui de devant tout en vous relevant.

Faites la même chose avec l’autre pied de sorte à entamer une marche vers l’avant.

Le hip thrust

C’est aussi là l’un des exercices les plus efficaces pour muscler ses fesses. Il importe cependant de préciser que cet exercice permet aussi d’augmenter ses performances à la course.

Munissez-vous d’une charge. Il peut s’agir d’haltères sur une barre ou juste d’une simple charge. Vous aurez aussi besoin d’un support, comme d’une chaise.

Posez la partie supérieure de votre dos sur la chaise. Votre tête doit reposer sur le support. Dans cette position le reste de votre corps est parallèle au sol et en suspension.

Posez la charge juste au-dessus de vos cuisses.

Opérez un mouvement vers le sol comme si vous alliez vous asseoir. Maintenez le buste droit.

Redressez-vous tout doucement pour revenir à la position du corps parallèle au sol. Reprenez autant de fois que vous le pourrez.

Abduction de la hanche

Simple, facile à réaliser autant dans une salle de gym qu’à domicile, l’exercice peut être aussi réalisé avec quelques accessoires faciles à obtenir. Il peut s’agir de sangles en élastique ou de leste pour les chevilles.