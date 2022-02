Comment trouver un bon avocat spécialisé ?

Il est important de mettre toutes les chances de son côté quand on veut gagner un procès. Pour cela, il faut avoir une bonne défense. Et avoir une bonne défense signifie avoir les bons arguments et un bon avocat. Aujourd’hui, malgré le fait qu’ils sont nombreux à proposer leurs services, trouver un bon avocat n’est pas facile. Et même quand on tombe sur le meilleur, il se peut qu’il ne maitrise pas le domaine sur lequel on a besoin de ses services. Comment trouver un avocat spécialisé ? On vous détaille tout ce qu’il y a à savoir dans cet article.

Comment trouver un avocat ?

Avant de partir en quête du bon avocat, il est important de déterminer le type de litige qu’il aura à gérer. Est-ce une affaire criminelle, une affaire familiale, etc. Cette étape permet d’affiner les recherches. Pour trouver un avocat spécialisé dans les affaires criminelles par exemple, on peut taper directement sur internet avocat criminaliste suivi du lieu (ex : avocat criminaliste à St-Jérôme). Toutefois, avant d’entamer les recherches en ligne, on peut commencer par s’informer auprès de ses proches. Ces dernières peuvent en effet avoir des relations avec de très bons avocats. Si tel n’est pas le cas, internet donne l’embarras du choix. Pour trouver le bon avocat, il faut commencer par se référer à ses compétences. Ce sont en effet de bons indicateurs. Ensuite, il faut que l’avocat soit proche géographiquement pour éviter de payer des frais de déplacement. L’avocat est la personne qui sera chargée de nous défendre. Il est donc primordial que le courant passe entre les deux parties. Un simple appel téléphonique suffit généralement pour déterminer si c’est le bon avocat ou non.

Les critères à prendre en compte pour choisir un avocat

Outre la situation géographique et les compétences, il existe encore plusieurs critères à prendre en compte avant de choisir un avocat. Tout d’abord, il doit être assez disponible pour consacrer du temps à l’affaire. Cependant, il ne faut pas en demander trop au risque de gonfler la facture. Ensuite, il faut que ce soit un avocat qui sait écouter. Comme cité ci-haut, il faut que le feeling passe entre les deux parties. Dans certains cas, l’idéal serait de faire appel à un avocat qui a le même âge que soi. Par contre, si on a besoin d’être rassuré, un avocat expérimenté est fortement conseillé. Le tarif est aussi un critère de sélection à ne pas prendre à la légère. Actuellement, les avocats peuvent fixer leurs honoraires selon leur bon vouloir. Cependant, il faut dire que pour certains, le tarif qu’ils proposent est le reflet de leurs savoir-faire. Il est important de savoir que l’honoraire d’un avocat peut varier selon la situation financière objective de ses clients. Si le tarif horaire normal est compris entre 125 et 500 euros, le tarif proposé par les avocats quant à lui varie entre 100 et 800 euros. Toutefois, il faut noter que la tarification horaire est synonyme de transparence. Aussi, cela évite de demander des explications concernant le nombre d’heures passées sur le dossier.