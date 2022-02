Pourquoi choisir un écran interactif pour son entreprise ?

Pour une meilleure performance des entreprises, les outils de travail nouvelle génération ne manquent pas, et l’écran interactif en fait partie. C’est un équipement nécessaire aux travaux numériques, et il présente plusieurs avantages aussi bien pour les PME que pour les multinationales. L’écran interactif modernise la manière de travailler tout en augmentant la productivité et l’efficacité. Tout de suite, entrons en détail dans les atouts des écrans interactifs.

Avant tout, qu’est-ce qu’un écran interactif ?

Écran interactif pour la collaboration est comme une tablette géante que l’on accroche au mur. On peut interagir avec les doigts ou en utilisant un stylet. Certains modèles viennent avec un stylet doté de boutons pour choisir par exemple la couleur d’écriture. Quoi qu’il en soit, ces écrans interactifs sont toujours vendus avec une télécommande pour le contrôle à distance. Ils intègrent déjà aussi un système d’exploitation, ça leur permet d’être autonomes, ils ne dépendent plus d’un ordinateur. Quand on investit dans un écran interactif, il n’est pas utile d’acquérir un projecteur séparé. De plus, la maintenance de ce dernier est chère, et encore, il éblouit la personne qui fait la présentation à cause de sa lumière. Concernant ses caractéristiques, différentes dimensions existent allant de 55 à 84 pouces afin de répondre aux besoins de toutes les entreprises. Quant à la qualité de l’image, l’écran est de haute résolution Full HD 4K à courte focale. Les modèles récents intègrent une fonction rétroéclairage LED, antireflet, haute luminosité, meilleur contraste et angle de vue large. Écran interactif Easypitch 65 pouces par exemple offre la possibilité d’ajout d’un haut-parleur intégré home cinéma afin que l’assistance puisse bien entendre.

Tous les bénéfices d’un écran interactif

L’utilisation d’écrans interactifs au sein d’une entreprise présente de nombreux avantages. Ils permettent différents usages comme la présentation de documents, d’informations ou de vidéos à des groupes de personnes. Avec diverses fonctionnalités et les applications intégrées, il est possible d’exposer des informations précises et concises tout en permettant aux participants d’intervenir. L’interactivité permet de faire des annotations sur les documents affichés sur l’écran. Sa grande taille et la qualité d’image offrent une bonne visibilité même à plusieurs mètres. Ils animent et dynamisent également les réunions. S’ils sont dotés de webcam, ils permettent une collaboration à distance, on peut organiser des visioconférences. De plus, chacun profite d’une bonne qualité d’image. Le confort visuel de l’auditoire est assuré par l’option antireflet. Donc, ces écrans interactifs optimisent parfaitement le travail collaboratif tout en développant l’esprit d’équipe. Précisons encore leur facilité d’utilisation, et ce, qu’ils soient installés dans une salle de réunion ou dans un bureau. Également, les modèles récents ont moins de câblage, ce qui fait qu’ils sont simples à installer. En dernier et pas des moindres, ils sont compatibles avec les produits Android et Apple via une application dédiée.

Après la lecture des précédents paragraphes, vous avez pu constater l’importance de l’écran interactif. Donc, si vous souhaitez digitaliser votre façon de travailler et simplifier vos quotidiens, n’attendez pas pour l’adopter. D’ailleurs, c’est un équipement incontournable pour toutes les entreprises modernes.