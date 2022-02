Quitter le centre-ville pour la banlieue

Si l’idée de déménager dans une banlieue semblait impensable auparavant, la pandémie du coronavirus a tout changé. Effectivement, les chiffres indiquent que de plus en plus de personnes préfèrent quitter le centre-ville pour aller vivre dans une banlieue. Près des grandes villes, plus de 80% des Canadiens habitent aujourd’hui en banlieue. Vous aussi, vous envisagez de déménager ? Eh bien, pensez d’abord à peser le pour et le contre. Certes, vivre en banlieue peut être avantageux, mais l’idée peut aussi présenter quelques inconvénients. Pour en savoir davantage, on vous invite à lire cet article jusqu’à la fin.

Pourquoi quitter le centre-ville pour la banlieue ?

Quitter le centre-ville pour vivre en banlieue, est-ce une bonne idée ? Tout d’abord, les appartements sont plus accessibles dans une banlieue. En effet, avec le prix d’un appartement en centre-ville, on peut s’offrir une maison spacieuse avec une cour dans une banlieue. Le fait d’opter pour la banlieue permet aussi d’économiser un peu d’argent. Vu le prix des appartements en ville qui ne cesse d’augmenter, on ne pourra jamais faire des économies si on y reste. En termes d’espace, on peut s’offrir deux fois plus avec le même budget. Conscients de l’intérêt des Canadiens pour la vie en banlieue, de plus en plus d’entrepreneurs misent actuellement sur la construction de maison dans ces endroits. En guise d’exemple, on peut citer le projet de construction de maison neuve à St-Colomban. Les investisseurs ont surement choisi la ville parce que c’est un milieu de vie en pleine nature. C’est en quelque sorte une forêt habitée. Pour ce qui est des déplacements, nul besoin de supporter les embouteillages. Et malgré le fait que ce soit une banlieue, on peut quand même y trouver toutes sortes de commerces. Petit café, restaurant, supermarché, on retrouve presque tout dans la banlieue. Pour faciliter le déplacement de ses habitants, certaines communes ont même investi sur le transport public.

La ville et la banlieue, un style de vie identique

Vivre en ville et vivre en banlieue sont complètement différents. Cependant, le style de vie est presque identique. En effet, contrairement à une campagne, la banlieue possède à peu près tout ce que l’on retrouve dans les grandes villes. On y trouve des hôpitaux, des établissements scolaires, des entreprises, etc. La plus grande différence se trouve au niveau du rythme de vie. Dans une banlieue, la vie est moins rythmée. Aussi, l’air que l’on respire est moins pollué. Toutefois, malgré les avantages que peut offrir une banlieue, il faut toujours demander si y vivre ne présente aucun obstacle pour la satisfaction de ses besoins. Il ne faut pas hésiter à peser le pour et le contre, identifier les avantages et les éventuels inconvénients. Si les avantages l’emportent, cela signifie qu’on doit plier bagage et déménager en banlieue. Donc, pour répondre à la question initiale : quitter le centre-ville pour vivre en banlieue, est-ce une bonne idée ? La réponse est oui. Vu tous les avantages que cela représente, il n’y a vraiment pas à hésiter.