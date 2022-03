Box de bonbons japonais : des surprises à tous les coups !

Quand on entend le mot bonbon, on pense directement à de la confiserie, des produits à base de sucre. Il ne faut pas chercher loin pour trouver l’origine du mot bonbon. C’est un langage enfantin qui vient du doublement de bon. Apparemment, quand on demande à un enfant si ce qu’il mange est bon, ce dernier a tendance à répondre bon bon. Donc, le mot a été utilisé pour désigner le bonbon. Mais, malgré cette appellation, le bonbon n’est pas d’origine française. Le bonbon a fait sa première apparition en Perse 600 ans av. J.-C. C’était à l’époque où les cannes à sucres ont été découvertes pour la première fois. Depuis, il n’a cessé d’évoluer. On en trouve de différentes tailles, de différents goûts et de différentes couleurs dans tous les pays, notamment en Japon. Les bonbons japonais, qui n’en raffolent pas.

Les bonbons japonais, colorés et sucrés

Les Japonais sont de vrais spécialistes quand il s’agit de fabriquer des bonbons. En effet, la consommation de bonbon en Japon remonte à plus de 1300 ans. L’ouvrage Les Chroniques du Japon cite même que la première fabrication de bonbon remonte à 2700 ans. C’est l’Empereur Jinmu lui-même qui les fabriquait pour apporter du bonheur à ses sujets. Selon lui, le goût sucré apporte également de la paix à son peuple. Pendant la période d’Edo, les bonbons ont commencé à être commercialisés. Ils étaient consommés sous forme de mizuame, un liquide à base de riz. Bien évidemment, c’était sucré. Il a fallu attendre un peu avant l’apparition du sucre noir qui a permis la fabrication des bonbons durs. Depuis, les bonbons ont beaucoup évolué. Les Japonais d’aujourd’hui considèrent même les bonbons comme la plus essentielle des friandises. On peut trouver des variétés de bonbons dans les magasins et les supermarchés. On peut en acheter n’importe où. En quelque sorte, les Japonais sont accros aux bonbons. En effet, la plupart des gens en ont toujours sur eux. Et il faut dire que ce n’est pas seulement la population locale qui en raffole. Les box bonbons japonais sont aussi connus un peu partout dans le monde.

Le box de bonbons japonais, ce qu’il y a à savoir

Au Japon, la fabrication de bonbon est un art. Entre 1603 et 1867, à l’époque d’Edo, on fabriquait des sculptures de bonbons de toutes formes : animal, plante… Et c’est encore d’actualité aujourd’hui. Les techniques ont juste évolué puisque les réalisations sont vraiment réalistes. Si on a de la chance, on peut même tomber sur de véritables œuvres d’art. En effet, il existe des sculptures qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à de vrais animaux. La plupart du temps, on n’ose pas les manger tellement ils sont beaux à voir. Il faut préciser que toutes les sculptures sont fabriquées à base de colorants alimentaires. Elles ne représentent donc aucun danger pour la santé. Outre les bonbons en sculptures, il y a également les bonbons bon marché qui appartiennent à la catégorie dagashi. Parmi ces derniers, on peut citer comme exemple le wasabeef (goût wasabi et viande), la crème de collon, le poifull (jelly beans aux fruits), le pucca, le vert et gomme, le crunky Popjoy, le chelsea, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En commandant un box de bonbons japonais, c’est sûr qu’il va y avoir de grande surprise.