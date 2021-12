Quelle machine à café choisir

La majorité des personnes aiment le café. Surtout le matin, une tasse de café provenant de votre machine à café peut toujours vous faire avancer. Au début, vous vous contenterez peut-être du café instantané, mais tôt ou tard, vous devrez essayer quelque chose de meilleur et de plus sophistiqué, et vous commencerez à réfléchir à la préparation du café et aux types de machines à café disponibles sur le marché. Cependant, laquelle des machines à café faut-il choisir ? Découvrez-le ici.

Machines à café à filtre

La Machine à café à filtre fonctionne de haut en bas. L’eau est versée dans un réservoir situé en haut et chauffée par un dispositif de chauffage intégré. L’eau chaude s’égoutte à travers un filtre rempli de café moulu. Enfin, le café s’écoule du filtre dans un pot situé en bas. La plupart des machines à café ont une plaque chauffante au fond pour garder le café chaud.

Machines à café expresso



Si vous aimez votre café fort et intense, une machine à expresso sera votre meilleur choix. Tout d’abord, il faut chauffer l’eau à la température optimale d’environ 90 °C. N’oubliez pas que l’eau bouillante abîme le café en lui donnant un goût amer.

Les machines à espresso peuvent également être utilisées pour préparer du café au lait ou du cappuccino. Beaucoup d’entre eux sont équipés d’un mousseur à lait qui permet de préparer du lait à la vapeur et de la mousse de lait à cet effet. Pour vous offrir de telles machines, vous pouvez vous rendre sur https://www.coffee-webstore.com.

Machines à café à capsules

Au lieu d’utiliser du café moulu ou en grains, les machines à café à capsules utilisent des capsules de café scellées et préemballées contenant du café moulu. Les capsules sont perforées lorsqu’elles sont insérées dans la machine. L’eau chaude passe à travers les capsules sous certaines barres de pression et produit finalement une tasse de boisson chaude. Contrairement au café moulu qui perd sa fraîcheur après une semaine d’ouverture, les capsules peuvent être stockées et conservées fraîches pendant des mois.

Il s’agit de machines à café dotées d’un système à capsules, faciles à utiliser, qui gagnent en popularité dans le monde entier. Cela pourrait également être la nouvelle tendance en matière de types de machines à café domestiques. Pour cause, ce type de machine ne se limite pas au café, vous pouvez également acheter des capsules pour le chocolat chaud ou le thé glacé. Le design de ces machines a tendance à être épuré et élégant, et fait bonne figure dans la cuisine.