5 étapes pour devenir livreur Uber Eats

Uber Eats, la plateforme de livraison de repas cuisinés a débarqué en France en 2016, soit un an après son lancement à San Francisco par Uber. Malgré la réticence de certains pays, la plateforme connait un réel succès et le métier de livreur Uber Eats présente de nombreux avantages. C’est un concept qui séduit les établissements CHR et les livreurs eux-mêmes par la flexibilité des horaires, le libre choix des moyens de transport et bien d’autres avantages encore. Il faut en effet reconnaitre que l’activité ne manque pas d’attraits. Mais comment devenir livreur Uber Eats en France ? Je vous explique les étapes à suivre pour y parvenir.

Étape n° 1 : bien comprendre le métier de livreur Uber Eats

Si vous avez comme aspiration de devenir livreur Uber Eats, vous devez avant tout connaitre le principe de ce métier pour vous assurer qu’il vous corresponde réellement. En effet, Uber Eats est une plateforme de mise en relation dont le service consiste à livrer des repas cuisinés. Les clients passent commande via l’application mobile puis la commande est envoyée à l’établissement CHR concerné. Le livreur Uber Eats le plus proche du restaurant est aussitôt notifié pour récupérer la commande dans le restaurant et la livrer à l’adresse du client dans les plus brefs délais.

Pour montrer votre disponibilité, vous n’avez qu’à vous connecter sur la plateforme. Cela signifie que vous travaillez comme livreur Uber Eats aux heures de votre choix.

L’enseigne veille à ce que les commandes soient livrées dans un délai de 10 minutes maximum pour faire face à la concurrence. Il vous faut donc faire preuve de ponctualité et de rapidité d’exécution pour s’installer durablement dans ce métier.

Concernant la rémunération, vous n’aurez pas de salaire fixe, tout dépend des nombres d’heures travaillées, des moments de la journée, des conditions météorologiques, de la ville, des primes exceptionnelles et des pourboires éventuellement. Cela représente en moyenne entre 4 € et 9 € par course.

Étape n° 2 : connaître les prérequis pour devenir livreur Uber Eats

Avant d’entamer les démarches, vous devez répondre à quelques critères pour devenir livreur Uber Eats en France.

Les critères pour devenir livreur Uber Eats

Pour exercer cette fonction, vous devez absolument :

être majeur,

avoir une pièce d’identité valable au sein de l’UE,

être inscrit au RCS ou Registre du Commerce et des Sociétés, soit en tant qu’indépendant (auto-entreprise), soit avec un statut de SASU, EIRL ou EURL,

avoir un casier judiciaire vierge (facultatif dans certaines villes),

avoir un smartphone,

avoir en votre possession l’un des trois types de véhicules autorisés par Uber Eats pour effectuer les livraisons, c’est-à-dire un vélo classique, un VAE (vélo à assistance électrique) ou bien un scooter,

avoir un sac isotherme conforme et pas obligatoirement celui de la marque.

Les critères propres aux auto-entrepreneurs

Vous lancer en tant qu’auto-entrepreneur est le moyen le plus simple pour devenir livreur Uber Eats. Ce statut vous permet d’en faire une seconde activité, parallèlement à une activité salariée ou étudiante. Vous n’avez qu’à vous connecter uniquement lors de vos créneaux disponibles ou en soirée, par exemple. En complément des critères susmentionnés, les conditions suivantes s’appliquent aux auto-entrepreneurs (aussi appelés micro-entrepreneurs) :

être majeur ou mineur émancipé, sans être placé sous tutelle ou sous curatelle,

résider en France,

avoir une carte de séjour temporaire pour les ressortissants des pays hors UE.

Nota bene : si vous avez déjà une micro-entreprise, vous ne pouvez pas en créer une autre pour l’activité de livreur Uber Eats. Vous devrez alors ajouter une nouvelle activité pour votre auto-entreprise ou tout simplement changer d’activité.

Les critères propres à ceux qui souhaitent livrer avec un véhicule motorisé

Si vous prévoyez d’officier comme livreur Uber Eats en France en utilisant un scooter, une motocyclette ou un VAE, vous devez avoir une attestation de capacité de transport de marchandises. Une formation de 105 heures assortie d’un examen final est nécessaire pour son obtention. L’examen peut se faire en ligne ou en présentiel.

En outre, vous devez être immatriculé au Registre National des Transporteurs. La démarche est gratuite et permet d’obtenir une licence de transport ainsi qu’une autorisation d’exercer. Enfin, votre auto-entreprise doit disposer d’un capital de 900 € par véhicule.

Étape n° 3 : créez votre entreprise et inscrivez-vous au RCS

Pour devenir livreur Uber Eats, vous devez être en auto-entreprise, entreprise individuelle ou société. En effet les livreurs Uber Eats ne sont pas des salariés de la multinationale mais plutôt des prestataires de services qui exercent en tant qu’entreprise. Si vous n’avez pas encore de statut juridique vous permettant d’exercer, je vous conseille fortement le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur, donc).

Ce régime propose des avantages fiscaux et sociaux plus intéressants. Vous pouvez continuer de travailler avec ce statut si votre chiffre d’affaires est inférieur à 70 000 € par an hors taxes et vous n’êtes pas soumis à la TVA si le CA ne dépasse pas les 33 200 €. Rendez-vous sur le site ou dans les locaux du CFE pour créer votre auto-entreprise. Vous devez y créer votre compte si vous utilisez la plateforme pour la première fois.

Une fois l’entreprise créée, vous devez désormais déclarer votre début d’activité. Pour vous déclarer en tant qu’auto-entrepreneur, vous aurez à remplir le formulaire P0, fournir le scan de quelques documents, notamment la copie de votre pièce d’identité.

Vous pouvez aussi confier la création de votre auto-entreprise aux prestataires spécialisés pour gagner du temps ou vous déplacer au CFE pour réaliser les démarches physiquement si vous le souhaitez. Pour cette dernière option, une prise de rendez-vous s’impose et vous devez vous adresser au préalable à la CCI (Chambre de Commerce et de l’Industrie).

Ceci fait, vous pouvez demander l’ACRE ou Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprises pour vous aider financièrement si vous le souhaitez. L’ACRE est une aide proposée aux auto-entrepreneurs notamment et qui consiste à s’affranchir des cotisations sociales sur une durée d’un an, sous certaines conditions.

Après la création de votre entreprise et votre déclaration de début d’activité, vous serez automatiquement inscrit au RCS et allez recevoir votre extrait Kbis.

Nota Bene : il est recommandé d’ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité. Toutefois, il n’y a pas d’obligation concernant le type de compte. Vous pouvez donc ouvrir un compte professionnel ou un compte personnel, et vous pouvez effectuer la démarche auprès d’une banque classique ou une banque en ligne.

Étape n° 4 : inscrivez-vous sur la plateforme d’Uber Eats

Lorsque vous aurez répondu à tous les critères et déclaré votre nouvelle activité, vous pourrez désormais vous inscrire sur le site d’Uber Eats en tant que livreur. Rendez-vous sur Uber Driver, l’application dédiée à la création et la gestion de votre compte.

Outre le renseignement de vos informations personnelles et professionnelles, vous devez fournir les scans des pièces justificatives : votre pièce d’identité donc, celui de votre entreprise (le Kbis) et une photo d’identité qui fera également office de photo de profil sur la plateforme.

Étape n° 5 : la validation du compte Uber Eats

Une fois la demande traitée, vous serez convié à un rendez-vous informatif chez l’entreprise. L’occasion pour Uber de vous rappeler le principe et le fonctionnement d’Uber Eats, vos obligations en tant que livreur, les règles sanitaires pour le transport de repas à domicile, le respect de la chaine du froid et bien d’autres encore. Éventuellement, vous pouvez récupérer votre matériel de livraison au cours de ce rendez-vous. Vous pouvez toutefois demander de vous le faire livrer à domicile.

Votre compte Uber Eats sera alors validé et vous pourrez commencer à travailler en tant que livreur indépendant.

Nota bene : en devenant livreur Uber Eats, vous n’êtes pas obligé de souscrire une assurance. Vous serez automatiquement couvert, et ce, gratuitement en cas d’accident et de collision.