Choisir sa sépulture : tout ce que vous devez savoir

La sépulture est un lieu spirituel, un endroit symbolique qui représente le dernier domicile du mort. C’est elle qui établit la liaison entre le défunt et ses proches. Pour ces dernières, la sépulture est également un lieu de mémoire et un lieu de recueil. Avant de mettre en terre le mort, les familles doivent effectuer quelques démarches concernant le choix du mode funéraire, notamment le choix de la sépulture. Cependant, ils n’auront pas à s’en charger si le défunt a déjà choisi sa propre sépulture de son vivant. Choisir sa sépulture, est-ce possible ? Vous saurez tout dans cet article.

Les différents types de sépultures

Aujourd’hui, il est tout à fait possible de choisir sa sépulture. Il faut noter que cette dernière est obligatoire, sauf si le défunt a choisi d’être incinéré. En matière de sépulture, il existe différentes formes. Tout d’abord, il y a la tombe en pleine terre : tombe funéraire – cercueil en terrain commun – tombe cinéraire et monument mixte. Ensuite, il y a la tombe bâtie et la semi-bâtie. Pour cette catégorie de sépulture, la tombe est une cave cimentée. C’est soit un caveau ou un cavurne. Pour ce qui est de la semi-bâtie, elle se situe entre la tombe en pleine terre et le caveau (ex : minitombe, fausse-case). Vient ensuite la sépulture hors sol : enfeu pour le cercueil et columbarium pour l’urne. Enfin, il y a la dispersion des cendres. Cette pratique peut se faire dans les cimetières comme le Cimetière Prévost, en pleine nature ou en mer. En somme, la sépulture est obligatoire lors de l’inhumation. Toutefois, la législation autorise plusieurs formes de sépulture. Il est tout à fait possible de se faire enterre en pleine terre ou dans un caveau. Le choix dépend de la dernière volonté du défunt, de ses proches, du budget et de ses pratiques religieuses.

Les statuts d’emplacement de sépulture dans les cimetières

En matière d’emplacement de sépulture, deux choix s’offrent aux proches du défunt : la concession payante ou l’emplacement gratuit. La première option est payante, mais pour une durée déterminée. Dans le cimetière, il n’y a pas de place spéciale pour les deux, ils peuvent être mélangés. La question est : pourquoi privilégier la première option et non l’autre ? Et inversement. Eh bien, pour une urne, il est préférable de choisir la méthode gratuite. La plupart du temps, elle sera enterrée dans un jardin d’urne. Quant au cercueil, il faut opter pour la concession payante. Le défunt ne sera pas enterré dans un terrain commun et sa tombe sera bien entretenue. Pour accéder à la concession payante, il faut faire une demande auprès de la mairie. En effet, c’est cette dernière qui détermine la durée, le prix et la surface de la concession. L’emplacement gratuit quant à lui ne nécessite aucun contrat. Cependant, le bénéficiaire n’a pas le choix de choisir. L’emplacement peut être une tombe en pleine terre, un caveau, un cavurne, etc. Aussi, la durée est indéterminée. Au minimum, le corps du défunt peut y rester 5 ans. Outre la gratuité, l’avantage avec ce type d’emplacement, c’est qu’il ne peut recevoir qu’un seul défunt. Les proches peuvent donc s’y recueillir en toute intimité.