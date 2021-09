Comment devient-on huissier de justice ?

Officier ministériel, l’huissier de justice est un spécialiste du droit. Différentes missions lui incombent comme faire appliquer les décisions de justice, prévenir les justifiables, établir des constats… C’est à la fois un conseiller et un conciliateur apportant une grande aide dans le règlement d’un litige. Cependant, pour parvenir à réaliser tout ça, l’huissier de justice a suivi des formations.

La découverte du métier d’huissier de justice

C’est suite à la demande d’un avocat, d’un particulier ou d’un entrepreneur que l’huissier de justice agit en faisant exécuter les décisions de justice. Ses actes ont une valeur officielle, et il est le seul habilité à réaliser certaines missions qui sont nombreuses et variées. Il y a notamment la préparation des actes d’huissiers, l’intervention sur le terrain, la mise en place des procédures, l’exécution des mises en recouvrement, la délivrance des assignations et des citations à comparaître, la procédure de saisies et d’expulsions, l’établissement des constats, l’organisation des ventes aux enchères, l’information des intéressés des décisions de justice… Mais quoi qu’il en soit, il travaille d’abord pour trouver un accord entre les parties qui s’opposent afin d’éviter les procédures coûteuses. Conciliateur, il dénoue donc les conflits. Il a à peu près la fonction d’un juriste de proximité. Pour information, la profession d’huissier de justice va disparaître petit à petit, elle sera remplacée par celle du Commissaire de justice d’après l’ordonnance du 2 juin 2016 prise en application de la loi Macron du 6 août 2015. Ce métier est la fusion des métiers de l’huissier de justice et du Commissaire-priseur judiciaire.

Les formations pour devenir un huissier de justice

Si vous souhaitez devenir un huissier de justice, il faut avant tout que vous soyez Français et que vous n’êtes frappé par aucune condamnation pénale ou disciplinaire non amnistié ni une faillite personnelle. Ensuite, certaines conditions de diplômes et de formation sont à remplir. Il faut avoir au moins M1 en droit ou en sciences juridiques ou encore un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire, d’examen d’aptitude aux fonctions d’avoués ou de la faculté libre autonome et cogérée d’économie et de droit de Paris. Après, il faut faire un stage de 2 ans dans une étude d’huissier de justice, et c’est accompagné d’un enseignement assuré dans chaque région par le DFS (Département Formation des Stagiaires) de la Chambre des huissiers. Les apprenants sont aussi conseillés de suivre en même temps une préparation à distance auprès de l’ENP (École Nationale de Procédure). Au terme du stage, il y a l’examen professionnel avant la nomination par arrêté du garde des Sceaux.

Mais ce n’est pas tout, pour devenir huissier, il faut aussi avoir certaines qualités comme le sens du dialogue, la facilité d’adaptation, le sens de l’organisation, la diplomatie, le sens de la négociation, la réactivité, la mobilité, l’humilité, l’honnêteté, le sens de l’écoute… N’oublions pas l’importance d’un comportement exemplaire pour ne pas aggraver les situations.