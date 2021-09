Que visiter à Nice en Automne par Ludovic Delion

Chaque année est caractérisée par plusieurs différentes saisons. Chacun possède alors sa préférence des saisons en raison des activités qu’elle lui permet de faire. L’automne est une saison qui épouse forcément la préférence de tous. Durant cette saison, les paysages prennent une autre couleur et la vue change radicalement. A Nice, il existe des endroits qui atteignent le summum de leur beauté durant l’automne.

La colline du château

La colline du château est le nom d’un parc situé tut en haut de la grande colline qui domine le vieux Nice. Quel que soit le temps à faire à Nice, il s’agit d’un lieu à visiter obligatoirement au moins une fois par jour à Nice en automne. Il s’agit selon ludovic delion, d’un haut point qui permet à tout spectateur d’admirer depuis sa position la grande beauté de divers points de Nice en Automne.

La colline du château peut ainsi constituer le point de départ de toutes les visites. Tout visiteur peut alors répertorier les endroits qu’il trouve jolis. Ainsi, grâce à la grande vue offerte par ce lieu, il lui sera possible de décider des points prochains qu’il voudra visiter de près. Depuis la colline du château, il peut tout de même contempler la grande différence des paysages en deux saisons différentes s’il a auparavant déjà visité Nice.

La plage de Nice lors d’un coucher du soleil

La plage de Nice est très réputée pour sa beauté. Elle circule sur des milliers de photos la capturant à divers moments de la journée. Il en est de même pour ses nombreuses plages privées. Il est réel qu’il y a des gros galets et la profondeur rapide des eaux qui empêchent une bonne séance de baignade mais, on y gagne bien plus en automne.

Durant l’automne, la parure de la nature est bien plus foncée. Les plages à Nice offrent de bons moments qui n’ont rien à envier à une séance de baignade. En effet les cochers du soleil durant cette période de l’année reflètent sur l’océan de beaux rayons de soleil. Le spectacle est si apaisant et magnifique que personne ne peut s’y soustraire avant la tombée de la nuit.

Le parc Phœnix

Le parc Phoenix, également connu sous le nom de parc floral de Nice, est un jardin botanique et un zoo situé près de l’aéroport de Nice dans le quartier des Arenas. Sur 7 hectares de terrain, il est offert à tous une biodiversité de la faune et de la flore très élevée. En automne, les plantes perdent leurs feuilles. Pour avoir déjà vu ce parc durant une autre saison, le spectacle est totalement différent.

L’une des principales attractions de cet endroit est la grande serre du Parc Phoenix, qui offre une vue pittoresque en automne. En plus des plantes tropicales, il y a divers spécimens d’oiseaux dont des flamants roses qui embellissent le tableau en cette période. Il y a aussi une aire de jeux pour les enfants pour profiter d’un après-midi en famille à Nice. Toute la famille peut ainsi profiter des spctacles de la nature en automne à Nice.