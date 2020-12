Dettes : comment s’en sortir rapidement ?

Souscrire à des crédits est parfois la seule solution pour de nombreux ménages. Le financement perçu servira principalement à régler différentes charges ou acquérir des biens essentiels. Cependant, lorsque les dus s’accumulent, il peut s’avérer amplement difficile de s’en sortir efficacement sur le plan financier. Selon les statistiques, plus de quatre individus sur 10 sont endettés et 18,4 % des ménages actuels vivent avec au moins 2 types de dettes différentes. Les arriérés impayés font ainsi partie du quotidien de plusieurs foyers et progressivement, ces derniers finissent par être entièrement à découvert s’ils ne décident pas de prendre les choses en main.

Heureusement, il est tout à fait possible de se dénouer de ses arriérés rapidement sans avoir la sensation de faire trop de sacrifices. En vue de vous aider à vous libérer de ses charges pesantes, découvrez les meilleures solutions à envisager pour jouir d’une santé financière optimale !

Faire appel à un professionnel

L’endettement est un fléau à part entière qui peut toucher tous les profils d’individus. Outre l’accumulation des crédits, d’innombrables éléments peuvent aussi être la source de cette finance complexe. Changement soudain de la situation financière, investissements non pertinents, planification inadéquate de son budget, vivre au-dessus de ses moyens, l’addiction aux jeux d’argent sont les causes les plus fréquentes. Cependant, peu importe la raison pour laquelle une personne fait face à des problèmes d’arriérés financiers importants, il peut faire appel à un professionnel comme dettes.ca pour l’aider à sortir rapidement de cette situation difficile.

Proposant des solutions sur mesure, un tel spécialiste mettra en œuvre un plan d’action distinct en vue d’éradiquer vos ennuis financiers. Ici, pas question de se baser sur le vécu des autres consultants, vous jouirez d’une prise e charge personnelle en totale adéquation à vos besoins et votre propre situation. Une analyse approfondie de votre conjoncture budgétaire est menée pour être en mesure de vous affecter une stratégie de dénouement appropriée. Cette initiative est prise pour garantir une efficacité à 100 % de la manœuvre exercée contre votre endettement.

Avoir recours à la proposition de consommateur

Dans le cadre de grosses dettes, avoir recours à la proposition de consommateur sera la bonne initiative à prendre. Pour ce faire, il sera indispensable de prendre rendez-vous auprès d’un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) où vous pourriez lui exposer votre situation. Après avoir évalué votre cas et votre situation financière, ce dernier travaillera avec vous pour trouver la meilleure proposition. Cette dernière devra non seulement vous être bénéfique, mais profitera aussi à vos créanciers.

La proposition devra être remise auprès du Bureau du surintendant des faillites (BSF). Son dépôt arrête automatiquement le règlement de voscréanciers. Le SAI sera ensuite chargé de faire part de cette proposition à votre créancier qui disposera à son tour de 45 jours pour donner ou non son accord pour la proposition.

Cette entente jouit d’une durée comprise entre 1 à 5 ans. Par ailleurs, vous n’aurez plus accès à un nouveau crédit ou encore à l’usage de votre carte bancaire. Par ailleurs, la cote de crédit se verra aussi impacter si vous choisissez de privilégier cette solution.